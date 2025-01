Niti Guardiola ni mogel verjeti, kaj je podpisal Erling Haaland

V nadaljevanju preberite:

Kot mačka okrog vrele kaše se je okrog najboljšega napadalca na svetu smukal madridski Real, na posel je bil pripravljen Chelsea, v svojih vrstah bi ga želel vsak od nogometnih velikanov. A Erling Haaland ne gre nikamor, svoja najbolj plodna nogometna leta je obljubil Manchester Cityju in v zameno dobil 10 let finančne varnost ter plačo, s kakršno se v Evropi lahko pohvali le še Kylian Mbappe.

Na igrišču je 24-letni Haaland vajen podiranja rekordov, od prihoda v modri del Manchestra poleti 2022, za 60 milijonov evrov ga je City pripeljal iz Dortmunda, je na 125 tekmah dosegel kar 111 zadetkov. Lovorike so nogometaši dvigovali kot po tekočem traku, ob koncu minulega leta pa se je hišica iz kart vsaj za nekaj tednov podrla. A to ni omajalo zaupanja igralcev v projekt, ki ga bo vsaj še dve leti vodil Pep Guardiola. Nasprotno, Haaland je klubu zvestobo obljubil vse do svojega 34. leta, kar je šokiralo tudi Guardiolo, ki se v pogajanja glede pogodb z igralci ne vtika.