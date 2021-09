Niti velezvezdnik Cristiano Ronaldo ni preprečil senzacije v Švici

Bern velja za umirjeno švicarsko metropolo s prav urejenim vsakdanom in na ravni že tako bogate države izjemnim življenjskim standardom. Toda na dveh športnih prizoriščih je tu vedno vse prej kot umirjeno: ledna dvorana je že vrsto let s 17.000 gledalci na tekmo najbolj obiskana v Evropi, kultni nogometni štadion Wankdorf pa je vrel, ko so domači Young Boys senzacionalno ugnali veliki Manchester United v 5. minuti sodnikovega podaljška. Gostom tudi zgodnje vodstvo po golu povratnika Cristiana Ronalda ni pomagalo, z izjemnim bojem so švicarski prvaki, od 35. minute z igralcem več, izid zasukali in se veselili prvih točk v sezoni lige prvakov.



Uspešni pa so bili tudi prvaki še ene alpske države – Salzburg je namreč v Sevilli osvojil točko. Naš novi reprezentant Benjamin Šeško je igral do 67. minute, ko ga je zamenjal Chikwubuike Adamu. Prispeval pa je viden delež v boju za uspešen štart avstrijskih prvakov, ki bodo v naslednjem kolu čez dva tedna doma igrali odločno na zmago proti Lillu.







