Nizozemke bodo v zibelki nogometa branile krono

Anglija bo med 6. in 31. t. m. gostila najboljše evropske ženske nogometne reprezentance. Na 13. evropskem prvenstvu, drugem s 16 ekipami, bodo naslov branile Nizozemke. Prvenstvo bosta odprli Anglija in Avstrija na razprodanem stadionu Old Trafford v Manchestru.

Skupine in favoriti

Ekipe bodo igrale v štirih skupinah s po štirimi ekipami. V skupini A sta že omenjeni Anglija in Avstrija ter Norveška in novinka Severna Irska, v skupini B so Nemčija, Danska, Španija in Finska, v C Nizozemska, Švedska, Švica in Portugalska, v D pa Francija, Italija, Belgija in Islandija. Po dve najboljši ekipi iz vsake skupine se bosta prebili v četrtfinale.

Daleč najuspešnejša reprezentanca z dosedanjih EP je Nemčija z osmimi zmagami, vključno s šestimi zaporednimi med letoma 1995 in 2013. Preostali zmagovalci so Norveška (1987, 1993), Švedska (1984) in Nizozemska (2017).

Da bo šlo za zelo kakovosten turnir, kar zadeva ženski nogomet, pove tudi podatek, da bo v Angliji igralo šest od desetih najboljših ekip z lestvice Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Švedska je druga, Francija tretja, Nizozemska četrta, Nemčija peta, Španija sedma in Anglija osma.

Zvezdnice turnirja

Pri BBC so izpostavili peterico igralk, ki jih velja spremljati. Prva je srce španske vrste Alexia Putellas, vezistka in dobitnica zlate žoge ter najboljša igralka po izboru Svetovner nogometne zveze (Fifa) in Evropske nogometne zveze (Uefa).

Druga je Norvežanka Ada Hegerberg, ki je leta 2017 zapustila reprezentanco iz protesta proti pomanjkanju spoštovanja nogometnih igralk, toda prva dobitnica zlate žoge se je vrnila in bo poskusila pustiti pečat na turnirju. Ne nazadnje ima članica Lyona povprečje v klubu več kot zadetek na tekmo.

Princ William je najboilj znani navijač Angležinj. FOTO: Paul Ellis/Reuters

Tretja je nizozemska strelka Vivianne Miedema, ki je na vrhuncu kariere in upa, da bo v svoj CV dodala še en naslov evropske prvakinje po uspehu 2017.

Danka Pernille Harder je četrta na tem seznamu, je prva strelka danske vrste v zgodovini in jo je kot kapetanka leta 2017 popeljala do finala EP.

Zadnja je domačinka Lauren Hemp, krilna igralka, ki so jo v angleški ligi že štirikrat zapovrstjo izbrali za najboljšo mlado igralko.

Prizorišča in vstopnice

Ob Old Traffordu (kapaciteta 74.879 gledalcev) bodo tekme prvenstva gostili še stadioni Wembley v Londonu (90.000), kjer bo tudi finale, Bramall Lane v Sheffieldu (32.702), St Mary's v Southamptonu (32.505), Falmer v Brightonu (31.800), MK v Milton Keynesu (30.500), Brentford v Londonu (17.250), New York v Rotherhamu (12.021), Leigh Sport Village v Leighu (12.000) in Academy v Manchestru (7000).

Predvsem zaradi slednjega, ki bo na EP lahko sprejel le 4700 gledalcev, so bili organizatorji deležni kritik. »To je sramotno. To je nespoštovanje ženskega nogometa, ki je veliko večji, kot menijo ljudje,« je dejala Islandka Sara Bjork Gunnarsdottir, ki bo s svojo ekipo na tem stadionu igrala kar dve od treh tekem v skupini.

Po poročanju BBC so doslej prodali več kot 500.000 vstopnic od možnih 700.000, prejšnje prvenstvo na Nizozemskem si je na stadionih ogledalo 240.045 navijačev. Tokrat so cene vstopnic od približno šest do 60 evrov.

Prva zvezdnica eura Alexia Putellas, članica Barcelone, je letos že izgubila en veliki finale, v ligi prvakinj. FOTO: Alberto Lingria Reuters

Nagradni sklad

Septembra 2021 je Uefa objavila, da bo nagradni sklad dvakrat višji kot na prejšnjem EP 2017, torej 16 milijonov evrov. Vsak od udeležencev EP si je zagotovil najmanj že 600.000 evrov, sicer pa bo zmaga v skupini prinesla 100.000 evrov, remi 50.000, preboj v četrtfinale 205.000, v polfinale 320.000, poraženec finala bo dobil 420.000 evrov, prvak pa 660.000. Če bo prvak zmagal vse skupinske tekme, bo tako na koncu bogatejši za skupno 2.085.000 evrov.

Slovenski pridih

Čeprav na EP ne bo slovenske izbrane vrste, ki je v kvalifikacijah v skupini A zasedla tretje mesto za Nizozemsko in Rusijo (slednja zaradi vojne v Ukrajini ne sme nastopiti in jo je zamenjala Portugalska), pa bo Slovenijo zastopala sodnica Staša Špur, ki bo v vlogi pomočnice.