Njegova naloga je bila, da prestraši Oblaka in soigralce

Anthony Elanga, strelec izenačujočega gola za Manchester United na prvi tekmi osmine finala lige prvakov proti madridskemu Atleticu, je dejal, da mu je trener Ralf Rangnick pred prihodom v igro naročil, da poskuša prestrašiti tekmece. Elanga je slovenskega reprezentanta Jana Oblaka premagal s prvim strelom, ki ga je United poslal v okvir gola škofjeloškega vratarja, in sicer šele v 80. minuti. S tem je Elanga postal najmlajši strelec Uniteda v izločilnih bojih LP, saj je zadel z vsega 19 leti in 302 dnevi.

»Sanjal sem o takšnih trenutkih, da bi zadel v ligi prvakov proti velikim evropskim ekipam, kakršna je Atletico Madrid. To je uresničitev sanj,« je za BT Sport dejal švedski krilni nogometaš, ki bi se lahko po povratni tekmi na Old Traffordu tudi na letošnjih tekmah lige narodov spet srečal z Oblakom.

Elanga po igranju za švedski reprezentanci do 17 in 21 let, skupno je dosegel 9 golov na 13 tekmah, še čaka na vpoklic v člansko izbrano vrsto, ki se bo v skupini B4 junija in septembra letos merila s Slovenijo, Srbijo in Norveško.

»Mislim, da je bil to moj prvi dotik z žogo. On (trener Rangnick, op. a.) mi je dejal, da naj ustrahujem branilce in jim vtekam za hrbet. Da naj, ko dobim priložnost, to tudi izkoristim. Želel sem si dober rezultat za navijače, ker so prišli res daleč. To je šele prvi polčas, moramo biti pripravljeni za drugega na Old Traffordu.«

Rangnick: Zgledujejo naj se po Elangi

Atletico je v 7. minuti povedel z golom Joãa Felixa in bi lahko na polčas odšel s še višjim naskokom, do konca dvoboja so rdeče-beli še dvakrat zadeli okvir vrat, ki jih je branil nekdanji član Atletica, rojeni Madridčan David de Gea. Elanga je dosegel prvi gol v evropskih tekmovanjih, a že drugega na dveh tekmah, potem ko je vragom pomagal že do nedeljske zmage na vročem derbiju v Leedsu (4:2).

»Povedal sem vam že, kako miren in hladnokrven sem. Vsakič, ko dobim priložnost, se želim trenerju odkupiti in vsakič, ko stopim na igrišče, želim iz sebe iztisniti 150 odstotkov. Želim biti najboljši na igrišču in cenim našega šefa. Moraš ostati v igri, potem se lahko zgodi karkoli. Nismo odigrali najboljšega prvega polčasa, nato pa smo se izboljšali po menjavah v drugem polčasu,« je dodal Elanga.

Rangnick sicer ni skoparil s kritikami na račun varovancev, v ekipi Uniteda je bil povsem neviden tudi stari znanec Atletica Cristiano Ronaldo, ki se mu na Wandi Metropolitano sicer reči pogosto niso razpletale po njegovih željah že v dresih Real Madrida in Juventusa.

»Ne vem, če bi ravno rekel, da sem z menjavami rešil tekmo, a glede na našo predstavo v prvem polčasu, je bil lahko drugi le boljši. Ne morem verjeti, kako smo odigrali prvega. Igrali smo brez samozavesti, brez agresivnosti in zato smo imeli težave. Zelo sem bil razočaran nad tem. Elanga pa igra tako, kot bi se mu uresničile sanje, prijetno in zabavno ga je spremljati med igro. Želel bi si, da bi se po njem zgledovali še nekateri drugi ...« je bil ponosen, a tudi piker Rangnick, ki se je po več kot desetletju vrnil v izločilne boje LP, kjer je bil nazadnje zanj na klopi Schalkeja usoden ravno Man. United.