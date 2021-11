Nogometaši Brava so osvojili Sežano

Po uvodnih zapletih v Domžalah in Stožicah se je 17. kolo Prve lige Telemach lige le začelo. V uvodnem dvoboju so nogometaši Brava zmagali v Sežani z 2:0 (1:0).

V Sežani sta se srečali moštvi, ki sta v zadnjem obdobju v rezultatski krizi. Tabor je bil v nizu sedmih tekem brez zmage (in petih brez doseženega gola), Bravo pa ni zmagal v zadnjih petih ligaških nastopih. Negativni niz je uspelo prekiniti ljubljanski zasedbi, ki je prešla v vodstvo že v 14. minuti. Mitja Križan je po podaji s prostega strela z desne strani z glavo preusmeril žogo v mrežo z diagonalnim strelom.

V 51. minuti so gosti prišli še do najstrožje kazni, toda vratar Jan Koprivec je ubranil strel Sandija Ogrinca. Vodstvo so vendarle povišali v drugi minuti sodniškega dodatka. Izpeljali so protinapad, ki ga je uspešno končal Loren Maružin.

Izidi, 17. kola

nedelja:

CB24 Tabor : Bravo 0:2 (Križan 14., Maružin 90.)

17.00 Maribor : Aluminij

20.15 Koper : Kalcer Radomlje

ponedeljek:

17.00 Domžale – Celje

Olimpija - Mura preloženo zaradi okužb z novim koronavirusom pri Ljubljančanih