Tudi Jan Oblak in soigralci med favoriti, ki jim je spodrsnilo

V nadaljevanju preberite:

Konec tedna so zaznamovali spodrsljaji več klubov, ki bodo v torek in sredo igrali v 1. kolu lige prvakov. Nase so opozorili tudi nekateri slovenski legionarji, z dvema goloma tudi napadalec Žan Celar. Kako so se odzvali drugi Slovenci na tujem in kdo bo sprejel najodmevnejši izziv pod dežnikom Uefe?