Nogometna zveza bo pomagala klubom s skoraj 350.000 evri

Člani izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije (NZS) so na četrtkovi seji sprejeli sklepe o pomoči klubom v spomladanskem delu sezone 2020/21. Kakor so objavili pri NZS, bo ta pomoč klubom skupno znašala 345.068 evrov. Prav tako so v prvi in drugi ligi ter pokalu Slovenije podaljšali tudi možnost petih menjav na tekmo.



Vodilni možje pri NZS bodo pri pomoči klubom sofinancirali 50 odstotkov stroškov nadomestil za uradne osebe na spomladanskih tekmah v tekmovanjih 1. SNL, 2. SNL, pokala Slovenije, 3. SNL, 1. SFL in 2. SFL v skupnem znesku 256.418 evrov.



Prav tako NZS za spomladanski del klubom ne bo zaračunala oziroma bo pokrila strošek kotizacij za vodenje tekmovanj 1. SNL, 2. SNL, 3. SNL, 1. SFL, 2. SFL, 2. SML/SKL, ŽFL in vseh mlajših selekcijah v futsalu v skupni višini 44.700 evrov. Naša krovna nogometna organizacija bo z namenom dviga vrednosti blagovne znamke oziroma produkta prve lige pokrila polovico nove komercialne aktivnosti, in sicer polovico dodatnih stroškov za najem panojev led za tretji, četrti in peti televizijski prenos v posameznem krogu tekmovanja, kar po podatkih NZS pomeni skupno 35.200 evrov.



Nogometna zveza klubom za spomladanski del te sezone ne bo zaračunavala niti stroškov taks za registracije in certifikate ob njihovih prestopnih dejavnostih, kar ocenjujejo na 8750 evrov. Prav tako so člani izvršnega odbora NZS podaljšali možnost petih menjav v treh prekinitvah v spomladanskem delu na tekmah 1. SNL, 2. SNL in pokala Slovenije.



Ob tem so sprejeli tudi sklepe o finančni stimulaciji klubom 1. SŽNL za pridobitev licence za tekmovalno leto 2021/22. »Klubom 1. slovenske ženske nogometne lige (1. SŽNL), ki bodo v tekmovalni sezoni 2021/2022 pridobili licenco v skladu s Pravilnikom o licenciranju nogometnih klubov, se dodeli denarna vzpodbuda v višini 1000 evrov na klub,« so pojasnili v sklepu. Dodajajo, da se upravičenost za navedena finančna sredstva ugotavlja na podlagi uradnih podatkov postopka licenciranja po zaključku vseh postopkov, praviloma po 30. maju.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: