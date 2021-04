Nogometni superligi grozi super blamaža

Niti 48 ur po skupnem sporočilu, da je ducat evropskih velikanov ustanovilo superligo v nogometu, s katero se umika iz tekmovanj pod okriljem evropske zveze UEFA, grozi projektu razpad. Vseh šest angleških klubov, torej polovico vseh ustanovnih, je namreč že preklicalo udeležbo v novoustanovljeni ligi.



»Naredili smo napako, za katero se opravičujemo,« se je pokesalo vodstvo Arsenala. Ed Woodward, izvršni podpredsednik Manchester Uniteda, naj bi prav zaradi poloma, za katerega je soodgovoren, po koncu sezone odstopil s svojega položaja. Veliko zaslug za to imajo vsekakor tudi navijači, ki so odšli na ulice protestirat proti superligi. Pritisk na klube je bil izjemen, celo britanski predsednik vlade Boris Johnson je obljubil, da bo naredil vse, kar je v njegovih močeh, da bo ustavil superligo.



Kritikov je iz minute v minuto več. Jordan Henderson, kapetan Liverpoola, je, denimo, v skupnem sporočilu »rdečih« na družbenem omrežju twitter čivknil: »Ne maramo je in je tudi nočemo. To je naše mnenje. Obveza, ki jo imamo do kluba in navijačev, je absolutna in brezpogojna.« Pep Guardiola, trener Manchester Cityja, pa je poudaril, da pri zaprtem tekmovanju ni mogoče več govoriti o športu, če ni pravega razmerja med vloženim trudom in uspehom.



Vodilni možje preostalih klubov ustanoviteljev superlige, med katerimi o izstopu na glas razmišljajo tudi pri Barceloni in madridskem Atleticu, pri katerem blesti slovenski vratar Jan Oblak, bodo po odhodu angleških moštev znova staknili glave in razmislili o vsem skupaj.



»Glede na zadnje okoliščine bomo še enkrat premislili o preoblikovanju projekta, pri čemer bomo imeli pred očmi ves čas navijače, ki jim želimo omogočiti čim boljšo izkušnjo. Za nameček si želimo povečati solidarnostne prispevke za celotno nogometno družino,« so zapisali v sporočilu za javnost. Nogometni superligi grozi torej super blamaža.





Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: