Noremu angleškemu valčku lahko sledi le še peščica

Angleški klubi so na dosedanjih 20 tekmah lige prvakov vpisali 16 zmag, remi in tri poraze, razliko v golih imajo 52:21. To seveda ni nobeno jamstvo, da bo kdo od njih na koncu dvignil pokal, a obeti niso slabi. Če bo Chelsea čez dva tedna zmagal v Sankt Peterburgu, kjer bo 28. maja 2022 zadnje dejanje, se ne bodo mogli srečati pred četrtfinalom. Kdo lahko prepreči nov angleški finale?