Nori Argentinci, v Katar s srcem Diega Maradone

Argentinci do nogometa negujejo posebna čustva, strastna kot malokdo, toda da bodo šli tako daleč pri izkazovanju svoje gorečnosti in privrženosti, kot so šli, ni pričakoval nihče. Ena od navijaških skupin je prišla do skrajno nenavadne zamisli in jo razkrila v radijskem programu Rock in Pop v Buenos Airesu.

»Srce Diega Maradone je tožilstvo shranilo v formalinski posodi. Naša zamisel je, in želimo, da bi jo slišali vsi Argentinci in jo začeli deliti, da bi Lionela Messija in njegove prijatelje na svetovnem prvenstvu v Katarju spremljalo Diegovo srce,« je eno od najbolj bizarnih pobud v eter izrekel Javier Mentasti, ki si, tako kot vsa Argentina želi, da bi po 36 letih znova osvojili naslov svetovnega prvaka, s čimer bi se ob bok slavnemu rojaku, ki je umrl predlani star 60 let, postavil tudi njegov naslednik Lionel Messi.

Ne, ni šla za potegavščino ali karkoli podobnega, navijači so se skrajno resno zavzeli za Diegovo srce.

»Predstavljam si povorko s srcem in množico navijačev pred letališčem, ki bi pospremili nogometaše na SP,« je razlagal Mentasti in tudi pojasnil, zakaj se jim je porodila tako nora zamisel.

»Govorile so se grde stvari, da so Maradonovo srce hoteli ukrasti. Zakaj tega res ne bi naredili? To bi bila res odlično, da bi bil na prvenstvu, ki bi lahko bilo zadnje Messijevo.«

Maradonovo srce je tudi sicer res nekaj posebnega. Zdravnik in novinar Nelson Castro je razkril, da je tehtalo pol kilograma.

»Običajno tehtajo 300 gramov. Toda ni imel velikega zaradi tega, ker je bil športnik, temveč zaradi srčnega popuščanja,« je povedal Castro.