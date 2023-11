Zdesetkane rdeče vrage na poti iz pekla v raj čaka soočenje s 30-letnim urokom

V nadaljevanju preberite:

Manchester United sodi med klube z največjim številom navijačev po vsem svetu, tudi v Sloveniji. Med njimi prednjači starostna skupina 30-45, ki se je navduševala nad pravljico sira Alexa Fergusona na Old Traffordu, gledališču sanj. Mnoge je prepričal tudi čudež na Camp Nouu iz leta 1999, ko so rdeči vragi z goloma v sodnikovem dodatku osvojili ligo prvakov. Marsikdo pa je pozabil zgodbo izpred šest let prej, ko je United senzacionalno izpadel proti Galatasarayu. In ta zgodba bi se lahko na nek način ponovila danes, ko bodo rekordni 20-kratni angleški prvaki v Istanbulu lovili zadnjo rešilno bilko ...

Kaj je pred velikim izzivom povedal trener Erik ten Hag in na kaj opozarja? Koga vse bo pogrešal in na koga bo stavil? Kateri so še današnji pari 5. kola lige prvakov? Poglejte si video, kako peklenskoi je bilo pred 30 leti in zakaj je prejel rdeči karton Eric Cantona?