Nov evropski večer v Fazaneriji, Domžale in Olimpija daleč od doma

Zmaji pristali sredi oceana

Slovenski klubi v Evropi.

Oči ljubiteljev slovenskega nogometa bodo spet uprte v Mursko Soboto, kjer bodo črno-beli po porazu z Ludogorcem na povratni tekmi v Bolgariji (1:3) poskušali uprizoriti nov evropski podvig – v primeru skupne zmage nad litovskim prvakom Žalgirisom bi si Prekmurci že zagotovili zgodovinski preboj v skupinski del novoustanovljene konferenčne lige in bi ostali tudi v igri za evropsko ligo, tudi poraz z zelenimi pa prinaša še en poskus v play-offu kvalifikacij omenjenega pokala.»Nasprotnik je dominanten v svoji ligi, so že sredi tekmovanja in imajo specifičen način igre, ki so ga uporabljali v Evropi,« je četrtkov večerni obračun napovedal trener murašev, ki opozarja na dejstvo, da so Litovci v juliju odigrali le eno prvenstveno tekmo in se tako povsem osredotočali na evropske izzive. S skupnih 5:1 jih je sicer izločil madžarski Ferencvaros. »Moramo biti izredno čvrsti in hitri pri prehodih, ki jih želimo imeti, in konkretni,« je dodal Šimundža.Domžalčani in Ljubljančani v primeru izpada proti Rosenborgu oziroma Santa Clari nimajo možnosti popravnega izpita, sploh zeleno-beli bodo po okoli 3500 km dolgi in osem ur trajajoči poti do najzahodnejšega evropskega otočja – Azorov – na hudi preizkušnji, potem ko sta jim veliko moči pobrali že zadnji zmagi na Malti in večnem derbiju z Mariborom v Ljubljani.»Težko bo, ponoviti bomo morali veliko dobrih reči s tekme proti Mariboru. Pričakujem, da bomo na vsaki tekmi napredovali, a biti bomo morali še boljši kot v nedeljo, če želimo do ugodnega rezultata. Želimo si takšnega, ki bi nam v Stožicah ponujal možnost napredovanja v play-off,« si je pred obračunom z lani šestouvrščeno ekipo portugalskega prvenstva zaželel ljubljanski strateg»Je najuspešnejši norveški klub, ki je dolga leta igral v ligi prvakov. Mogoče je zadnja leta v tem pogledu manj uspešen. Kljub temu gre za velik klub z zelo organizirano in agresivno ekipo, ki si želi igrati,« pa je Sportklub citiral trenerja Domžal, ki računa tudi na večji motiv svojih varovancev. »Tudi mi rastemo. V pripravah smo že dva meseca, odigrali smo štiri evropske tekme in dve prvenstveni, zato mislim, da ne bo težav, da ne bi bili v pravem ritmu. Vlogo bo odigral tudi velik motiv, saj takšnih tekem, kot bo četrtkova, ne igraš vsak teden,« je še povedal Djuranović.