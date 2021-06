Nov hladen tuš za Španijo v vroči Sevilli: Poljaki z golom Lewyja ušli izpadu

»Alvaro Morata in še deset drugih!« je španski selektor Luis Enrique del svojih taktičnih načrtov razkril že na uradni novinarski konferenci pred tekmo s Poljsko. Enrique je po plazu kritik na račun Alvara Morate zaščitil svojega varovanca in mu od prve minute v spet »peklenski« Sevilli priključil še Gerarda Morena. To je bila edina sprememba začetne enajsterice pri domačih, medtem ko so Poljaki po bolečem porazu s Slovaško obračun začeli z Jakubom Moderjem, Karolom Swiderskim in Tymoteuszem Puchaczem, tekmo kazni je zaradi rdečega kartona iz Sankt Peterburga seveda moral odslužiti Grzegorz Krychowiak.



Morata je bil na zelenici sicer deležen toplega sprejema in je lahko videl tudi nekaj transparentov podpore, ki so mu jih pripravili zbrani navijači, a kmalu bi si svoj položaj v začetni enajsterici še dodatno otežil, saj je že v drugi minuti v svojem kazenskem prostoru zrušil Piotra Zielinskega, a se sodniki niso odločili za najstrožjo kazen. Ekipa portugalskega trenerja Paula Souse so bili izjemno blizu vodilnemu zadetku v šesti minuti, ko je Mateusz Klich z mojstrskim strelom s precejšnje razdalje le za las zgrešil zgornji kot vrat Unaija Simona, ki je deloval precej presenečeno.



Na večje razburjenje je bilo nato potrebno čakati do 19. minute, ko je Morena pred vrati z odločnim skokom podrl Jan Bednarek. Italijanski sodniki z Danielejem Orsatom na čelu so spet pustili igro – žoga se je namreč znotraj kazenskega prostora namestila za strel Rodrigu Hernandezu, a je vezist Manchester Cityja grdo zgrešil žogo. Za nameček se je začel nevaren protinapad, potegnil je Robert Lewandowski, a ga je še pravočasno uspel ujeti in zaustaviti Jordi Alba.

Morata poplačal zaupanje, Lewandowski izenačil

V 25. minuti pa odrešitev za Morato, Enriqueja in celotno Španijo: Moreno je preigraval na desnem boku in precej slabo ustrelil po teh, a tako našel osamljenega Morato, ki je z nekaj metrov premagal klubskega kolega Wojciecha Szczesnyja. Po čakanju, da njegov zadetek potrdi VAR, je Morata takoj stekel v objem selektorju. Slabih deset minut kasneje je bil blizu zadetku tudi Moreno, a s prostega strela skoraj točno z roba kazenskega prostora, ki ga je priboril Dani Olmo, je zgrešil za slab meter.



V 35. minuti je Lewandowski na robu kazenskega prostora izkoristil ležernost Albe in neoviran poslal visoko žogo proti ​Šwiderskemu, ki je prehitel Simona in oba srednja branilca, a zgrešil z neposredne bližine. Ob izteku 42. minute so bili Poljaki še bližje izenačenju, saj je Šwiderski najprej z natančnim strelom z roba kazenskega prostora zadel vratnico, Lewandowski pa je bil prvi pri žogi, a ga je nato baskovski čuvaj mreže v matni situaciji uspel ustaviti. V zadnji minuti prvega polčasa bi kmalu zadeli tudi Španci, toda po podaji Albe je Moreno na bližnji vratnici žogo uspel preusmeriti le v zunanji del mreže.



Po tem, ko Španija tudi drugega polčasa ni začela preveč odločno, je Poljska izenačila: po predložku z desnega boka je neoviran skok Lewandowskemu dovolil Aymeric Laporte, zvezdnik Bayerna pa je neubranljivo zadel z glavo za 1:1 in se kot prvi Poljak v zgodovini razveselil gola že na tretjem evropskem prvenstvu. A že praktično v prvem napadu po izvajanju udarca s sredine igrišča so Španci dobili najstrožjo kazen, potem ko je Morena v kazenskem prostoru pohodil Moder. Orsato si je ogledal VAR-posnetek in nato pokazal na belo piko, odgovornost pa je nase prevzel kar Moreno. Streljal je v Szczesnyjevo desno stran, poljski vratar ga je »prebral«, a bil prekratek, toda tudi strel Morena ni bil dovolj natančen, saj je zadel vratnico. Žoga se je odbila nazaj v polje, Morata pa jo je poslal prek vrat.

Szczesny zaklenil vrata

Odgovor španske klopi je prišel v 62. minuti, ko je Olma zamenjal Ferran Torres. Po odvzeti žogi Kokeja je tri minute kasneje z težkega položaja zapretil Morata, Szczesny pa je žogo brez večjih težav preusmeril v kot. Ob začetku zadnje četrtine tekme je sledilo še nekaj menjav: Koke in Moreno sta prepustila svoji mesti Fabianu Ruizu in Pablu Sarabii, menjal pa je tudi Sousa, ki je namesto Swiderskija v boj poslal Przemyslawa Frankowskega. Ferranu Torresu se je v 73. minuti ob predložku s strani ponudil neoviran strel z glavo, a otrok Valencie ni bil natančen in se je znašel tudi v prepovedanem položaju. Frankowski in Lewandowski bi kmalu izpeljala dobitno kombinacijo v 77. minuti, a sveži član čikaške ekipe Fire po prodoru v kazenski prostor s povratno podajo ni uspel zaposliti Bayernovega asa.



Szczesny in Bartosz Bereszynski bi v 79. minuti slabo podajo Ruiza kmalu spremenila v gol Španije, a je po prerivanju z Morato pred vrati nato poljski vratar vendarle uspel prijeti žogo. Morata se je pred vrati Poljske obračal tudi v naslednjem napadu in nato še padel, toda sodniki se tokrat niso oglasili. Volej Rodriga je v 81. minuti ujel Szczesny, dve minuti kasneje pa je sledila nova velika priložnost v njegovem petmetrskem prostoru: Sarabia je nastavil strel Morati, Szczesny pa se je pogumno vrgel proti žogi in storil ravno dovolj, da je preprečil najbrž že odločilni zadetek. Španci, ki bi lahko v zadnjem krogu v osmino finala napredovali tudi z remijem, a bi v primeru neugodnega razpleta lahko osvojili celo zadnje mesto v svoji skupini, do konca tekme niti enkrat več niso ogrozili vrat tekmecev.



»Še ena tekma, ki se nam je izmuznila. Zdaj nas čaka tekma, ki bo kot finale,« je za televizijo Telecinco povedal Morata. »Ne vem, kaj bi rekel. Imeli smo dovolj priložnosti, da bi tekmo dobili. Samozavesti nam ne manjka, sicer bi bili že zje**ni. Lahko odigramo dobro tekmo in zmagamo. Zdaj moramo razmišljati o Slovaški. Vseeno mi je, če dam gol ali ne, želim zmagati. Hvala Luisu Enriqueju za zaupanje. Takšno je življenje, so težki trenutki, ki jih moraš prebroditi in iti naprej. Naj ljudje govorijo, kar želijo, živimo v državi, kjer so mnenja zastonj in jih je zlahka podajati. Želimo si in pripravljeni smo dati vse od sebe.«





