Nov poraz Olimpije na stožiški njivi

Nogometaši Olimpije so v 5. krogu konferenčne lige v Stožicah izgubili proti Lillu z 0:2 (0:1). Ljubljančanom tako za razliko od Lilla ne bo uspelo napredovati iz skupine A v izločilne boje.

Ljubljančani so se večji del tekme na slabi zelenici kar dobro upirali francoskemu prvoligašu. A trenutno četrta ekipa francoskega prvenstva je tudi brez pomoči svojega prvega zvezdnika Jonathana Davida pokazala dovolj kakovosti in imela obenem še nekaj sreče za tretjo zmago v skupini, v kateri je še neporažena.

Na drugi strani je ljubljanska zasedba vpisala četrti poraz ter je tako brez možnosti za napredovanje. Še naprej ima tri točke, Klaksvik ima eno več, v izločilne boje pa bosta šla Lille, ki je trenutno pri 11 točkah, in Slovan Bratislava Kenana Bajrića, ki je pri 10. Slovaki so danes z 2:1 zmagali na Ferskih otokih.

Izbrance Zorana Zeljkovića zadnja tekma skupinskega dela čaka 14. decembra, ko bodo gostovali pri Slovanu v Bratislavi.

Po relativno mirnem uvodu tekme na zelenici, ki je bila zaradi razmočenosti na meji regularnosti, so domači prvi sprožili nevaren strel, ko je z glavo meril Rui Pedro, Lucas Chevalier pa je bil na mestu.

Igrišče ni bilo primerno za igro. FOTO: Matej Družnik

Favorizirani Francozi, ki so že pred tem nakazali, da bodo nevarni, so povedli v 15. minuti. V bližini gola je streljal Remy Cabella, Denis Pintol je žogo po tem strelu še odbil, nato pa se je ustavila v luži, do nje je spet prišel Cabella in jo potisnil v mrežo.

Nemanja Motika je v 19. minuti s strelom z roba kazenskega prostora povzročil nekaj težav Lillovemu vratarju, ki pa je žogo le odbil, v 24. minuti pa je izvrstno posredoval Pintol po poskusu Edona Zhegrove s približno 16 metrov.

V nadaljevanju je bila vsaj manjša pobuda še naprej na strani Francozov, a je domačim vendarle večinoma uspevalo pravočasno preprečevati akcije, ki so bile potencialno nevarnejše.

Ljubljančani so bili tako še vedno v igri za ugoden razplet, tudi po 55. minuti, ko so Francozi drugič zadeli. Takrat je žoga spet obstala v blatu pred vrati ob Pintolu in Timiju Maxu Elšniku, do nje je prišel Yusuf Yazici in jo poslal v mrežo, a so sodniki ugotovili predhoden nedovoljen položaj, tako da je ostalo pri 0:1.

V 63. minuti bi lahko bilo 1:1, ko je Motika prišel do odprtega strela s 13 metrov, vendar je žogo poslal v Chevalierjevo naročje, tako kot Diogo Pinto v 74. in 87. minuti. Pintol je v 69. minuti moral na drugi strani posredovati po novem Yazicijevem poskusu.

Je pa 26-letni Turek zadel v 75. minuti, ko je streljal malce z leve strani ter z diagonalnim strelom premagal Pintola, ki se je žoge sicer dotaknil, a premalo, da bi ji dovolj spremenil smer. Lille je imel v končnici še nekaj poskusov, a je Pintol svoje delo dobro opravil.

»Zaslužena zmaga Lilla. Mislim, da je pokazal več. Ampak ponosen sem na fante, borili smo se, imeli neke priložnosti. Če želiš tako tekmo dobiti, moraš imeti tudi nekaj sreče ter izkoristiti priložnost, ampak nam se na žalost ni izšlo. Verjamem pa, da nam bodo te izkušnje prišle prav za igranje evropskih tekem v prihodnji sezoni,« je za Kanal A po tekmi povedal Zeljković.

»Težka tekma na težkem terenu. Igrišče ni dopuščalo prave igre, igrali smo tako bolj na preskok, ampak nismo prišli v pravo priložnost. Potem pa smo nesrečno prejeli zadetek. V drugem polčasu smo sicer odločneje začeli, ampak po drugem golu smo padli,« pa je dejal Marcel Ratnik, ki je še poudaril, da so imeli na prvih treh tekmah verjetno preveč spoštovanja do tega skupinskega dela, tako da bodo izkušnje prišle prav.