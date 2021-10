Nov poraz Sturma, izključitev Gorenca Stankovića

Nogometaši Fenerbahčeja, pri katerih je od 67. minute igral Miha Zajc, so v 3. kolu evropske lige igrali 2:2 z Antwerpnom. Dunajski Rapid je brez Dejana Petroviča ugnal zagrebški Dinamo z 2:1, Sturm pa je z Jonom Gorencem Stankovićem proti Realu Sociedadu izgubil z 0:1.

Turki so prišli do druge točke v skupini D, čeprav je domača zasedba po dveh zadetkih Ennerja Valencie v prvem polčasu prišla do vodstva z 2:1. Pieter Gerkens je namreč v 62. minuti Belgijcem priigral prvo točko. V tej skupini je s sedmimi točkami na vrhu Eintracht Frankfurt, ki je s 3:1 odpravil Olympiakos.

V skupini H je dunajski Rapid brez poškodovanega Dejana Petroviča gostil zagrebški Dinamo in se veselil prve zmage. Za to je že v 34. minuti z zmagovitim zadetkom poskrbel Maximilian Hofmann. Oba kluba imata po tri točke, z devetimi vodi West Ham, ki je s 3:0 prekosil Genk.

Tretji poraz Sturma

Jon Gorenc Stanković, ki je v 87. minuti dobil svoj drugi rumeni karton in moral predčasno iz igre, je s Sturmom izgubil še tretjo tekmo v skupini B. Tokrat ga je z golom Alexandra Isaka v 69. minuti ugnal Real Sociedad, ki je s petimi točkami drugi v skupini, dve več ima Monaco, ki je z 2:1 slavil v Eindhovnu proti PSV.

Že v torek je v skupini G Miha Blažič s Ferencvarosom izgubil v Glasgowu proti Celticu z 0:2. Slovenski branilec je igral celo tekmo. V tej skupini vodita Betis in Bayer s sedmimi točkami, danes sta se razšla z 1:1.