Nov tragičen nogometni večer, tokrat v Argentini

Svetovna nogometna družina tudi v tem tednu objokuje smrt na štadionih. Po tragičnih prizorih iz Indonezije, kjer je sicer življenje izgubilo najmanj 125 ljudi, več kot 30 je bilo otrok, je sinoči v spopadih navijačev in policistov v Argentini umrla najmanj ena oseba. Šlo je za četrtkov dvoboj med Gimnasio iz La Plate in Boco Juniors, ki je že potekal, a ga je sodnik po devetih minutah zaradi resnih incidentov pred štadionom Juan Carmelo Zerillo prekinil.

Policija naj bi uporabila tudi solzivec in gumijaste naboje, potem ko je velika skupina navijačev Gimnasie poskušala izkoristiti pomanjkanje rediteljev in na silo vstopiti na domači štadion, ki je že bil poln.

»Žal je ena oseba tudi umrla zaradi težav s srcem, ko so ga peljali v bolnišnico,« je povedal lokalni minister Sergio Berni. Oblak solzivca je dosegel tudi notranjost štadiona, kjer so imeli težave z dihanjem tako navijači kot nogometaši, nekateri gledalci so varno zavetje poiskali kar na igrišču.

Navijači Gimnasie po prekinitvi tekme na domačem štadionu. FOTO: Alejandro Pagni/AFP

Argentinska nogometna zveza je v izjavi za javnost na twitterju obsodila nasilje in se zavzela za »popoln izbris tovrstnih dogodkov, ki omadežujejo duh nogometa«. Že od leta 2013 sicer na tekmah v Buenos Airesu oz. celotni provinci velja prepoved prihoda gostujočih navijačev, saj so tako poskušali omejiti pogoste spopade.

»Moj dvoletni sin ni mogel dihati. Obupani smo in skrbi nas za vse naše ljudi na tribunah. To je noro. Igrali smo običajno nogometno tekmo, spremenila pa se je v nekaj takšnega, ko imaš občutek, kot da bi ravno umrl nekdo od tvojih sorodnikov,« je zmajeval z glavo član Gimnasie Leonardo Morales.