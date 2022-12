Nova pogodba Rashfordu: rdeči vrag v enem mesecu do milijona

Klub je izkoristil možnost enoletnega podaljšanja pogodbe, poleg Marcusa Rashforda so na ta način sodelovanje do konca naslednje sezone sklenili še Diogo Dalot, Fred in Luke Shaw. Novico o podaljšanju je v pogovoru za spletno stran kluba komentiral tudi trener Erik ten Hag.

»Radi bi se razvijali, podpirali te igralce in želimo, da ostanejo v našem procesu. Gradimo ekipo za prihodnost in ti fantje so del nje,« je dejal ten Hag.

AFP dodaja, da je Rashfordovo podaljšanje poskrbelo, da bo najbolje plačani igralec v angleški premier league. Po poročanju časnika Independent naj bi bila vrednost nove pogodbe 250.000 funtov (282.462 evrov) na teden, brez dodatkov.

Manchester United bo po prekinitvi zaradi svetovnega prvenstva prvo ligaško tekmo odigral v torek, tekmec bo Nottingham Forest. Rashford se je po vrnitvi iz Katarja sicer že izkazal na tekmi ligaškega pokala, rdeči vragi so v sredo na domačem Old Traffordu ugnali Burnley (2:0) in se uvrstili v četrtfinale, kjer jih čaka londonski tretjeligaš Charlton. Zadela sta Christian Eriksen v 27. in Rashford v 57. minuti.