Novi rod slovenskih upov v boj za mini euro

Slovenska reprezentanca do 21 let bo v začetku septembra začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2023. Selektor Milenko Aćimović je predstavil seznam 23 reprezentantov, ki se bodo pomerili s Češko in Andoro.



»Kvalifikacije začenjamo z novo generacijo nogometašev, ki je edino pravo tekmo doslej odigrala meseca junija proti Severni Makedoniji. Fantje so se takrat prikazali v dobri luči in upam, da bomo podobno krenili tudi v kvalifikacije. Čaka nas natrpan urnik, saj bomo pred tekmo s Češko opravili zgolj dva treninga v kompletni zasedbi,« pravi slovenski selektor, ki bo reprezentanco zbral v nedeljo.



Tekma s Češko bo 2. septembra ob 18.00 v Českih Budejovicah, 6. septembra ob 19.00 pa bo sledilo še gostovanje v Andori. V skupini G so še reprezentance Anglije, Albanije in Kosova



Seznam



Vratarji: Luka Čadež (Triglav), Žan Luk Leban (Everton) in Martin Turk (Parma)



Branilci: Vid Koderman (Maribor), Žiga Laci (AEK Atene), Michael Pavlović (Olimpija), Gašper Pečnik (Aluminij), Mark Španring (Bravo), Dušan Stojinović (Himki), Žan Trontelj (Bravo) in David Zec (Celje).



Vezisti: Tjaš Begić (Celje), Aljaž Casar (Rheindorf Altach), Benjamin Markuš (Domžale), Enrik Ostrc (Olimpija), Andrej Pogačar (Kalcer Radomlje), Luka Vešner Tičić (Koper) in Mark Zabukovnik (Kalcer Radomlje).



Napadalci: Kai Cipot (Mura), David Flakus Bosilj (Verona), Miha Kancilija (Bravo), Aljoša Matko (Hammarby) in Nino Žugelj (Maribor).

