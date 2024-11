Novinca sta Marcel Ratnik in Svit Sešlar

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je v Ljubljani predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na zadnjih dveh tekmah lige narodov proti Norveški doma 14. novembra in proti Avstriji v gosteh 17. novembra. Tokrat sta med drugimi zraven tudi branilec Olimpije Marcel Ratnik in vezist Celja Svit Sešlar.

»Čakata nas tekmi, prinašata dva nasprotnika, ki si zaslužita vse spoštovanje. Dejansko bomo morali biti na najvišji možni ravni, da dosežemo cilj, to pa sta pozitivna rezultata. Norveška in Avstrija sta ekipi, ki ju krasi agresivnost, tek, organizacija, takšna pa je bila tudi že Slovenija,« je na novinarski konferenci povedal Kek in dejal, da je nekaj igralcev še na čakanju zaradi groženj s kartoni.

Slovenija je po štirih krogih lige B in skupine B3 pri sedmih točkah, kolikor jih imata še Avstrija in Norveška, Kazahstan pa je pri eni točki. Jasno je že, da Slovenija ne more biti več zadnja v skupini in se je s tem izognila morebitnemu neposrednemu izpadu v ligo C. Prvo mesto sicer vodi v ligo A, drugo v kvalifikacije za napredovanje v višji rang, tretje v kvalifikacije za obstanek.

Svit Sešlar je tudi v Sevilli pokazal mojstrstvo. FOTO: Facebook

Slovenska vrsta se je z Norvežani merila 12-krat, proti njej je dosegla dve zmagi, tri neodločene izide in sedem porazov. Zadnjega je doživela prav v ligi narodov oktobra v Oslu, ko so bili Skandinavci boljši s 3:0. Z Avstrijo pa so se Slovenci merili petkrat, ob zmagi in remiju imajo z njo še tri poraze. Nazadnje so septembra doma proti njej igrali 1:1.

Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 52., Avstrija je 23., Norveška pa 48.

Seznam Slovenije:

vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Matevž Vidovšek (Olimpija), Igor Vekić (Vejle);

branilci: Jaka Bijol (Udinese), Jure Balkovec (Alanyaspor), Žan Karničnik (Celje), David Brekalo (Orlando City), Erik Janža (Gornik Zabrze), Vanja Drkušić (Crvena zvezda), Kenan Bajrić (Slovan Bratislava), Marcel Ratnik (Olimpija);

vezisti: Jasmin Kurtić (Südtirol), Josip Iličić (Maribor), Petar Stojanović (Salernitana), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Sandi Lovrić (Udinese), Jan Mlakar (Pisa), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Dejan Petrovič (Rijeka), Adrian Zeljković (Spartak Trnava), Svit Sešlar (Celje);

napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos), Benjamin Šeško (Leipzig), Žan Celar (QPR), Žan Vipotnik (Swansea City).