Novo ime na trenerskem vrtiljaku Barcelone je stari znanec Guardiole

Xaviju Hernandezu, Robertu Martinezu, Andrei Pirlu in Marcelu Gallardu se je nekaj ur pred tekmo v Madridu, kjer Ronald Koeman zaradi rdečega kartona ne bo smel sedeti na klopi Barcelone, priključilo novo ime: Catalunya Radio je poročal o tem, da je favorit predsednika Joana Laporte zdaj Nizozemec Erik ten Hag.



A nekdanji trener B-ekipe Bayerna, kjer je sodeloval tudi z legendo Barce Josepom Guardiolo, ima veljavno pogodbo (junij 2023), finančne težave katalonskega velikana pa mu onemogočajo plačevanje visokih odškodnin. Katalonci okoli štiri milijone evrov dolgujejo že prejšnjemu trenerju Quiqueju Setienu, ob napovedovanem koncu sodelovanja s Koemanom pa se je govorilo o več kot 10-milijonski odškodnini, ki si jo obeta Nizozemec, če bo Laporta z njim in njegovimi pomočniki predčasno prekinil pogodbo.

Vse oči uprte v Wando

Madridski dnevnik AS je zapisal, da je neodločnost Laporte »očitna«, saj skače med različnimi kandidati, zdaj pa naj bi se ogrel za Ten Haga, ki je znan po svoji naklonjenosti postavitvi 4-3-3, ki je tako všeč predsedniku Barce. Ta je Koemanu pripravljen ponuditi še eno priložnost le v primeru, če bo ekipa na derbiju z Atleticom na Wandi Metropolitano prikazala precej boljšo predstavo kot nazadnje v ligi prvakov, ko je v Lizboni izgubila z Benfico (0:3). Ten Hag je bil z Ajaxom leta 2019 na pragu finala lige prvakov, ki ga je gostila ravno Wanda, a je na povratni tekmi v zadnjih sekundah dramatično slavil Tottenham, ki je nato izgubil finale z Liverpoolom. Španskim ljubiteljem nogometa se je njegova ekipa v spomin vtisnila tudi s prepričljivo predstavo proti Realu, ki ga je po porazu z 1:2 na prvi tekmi osmine finala v Amsterdamu nato v Madridu ponižala s 4:1.



Sledi sicer reprezentančni premor, med katerim bo na sporedu zaključni turnir lige narodov, kjer bo belgijsko reprezentanco vodil Martinez. Njegova prva želja naj bi bila, da z rdečimi vragi odigra omenjeni turnir in se nato odloči o morebitnem prihodu v domačo Katalonijo, a tudi on še ima veljavno pogodbo, medtem ko Xavi, ki je na marčevskih volitvah podprl Laportovega največjega tekmeca Victorja Fonta, očitno še plačuje za »grehe« iz (bližnje) preteklosti ...

