Novopočeni očka popeljal Koper v finale

V finalu pokala Pivovarna Union se bodo 11. maja v Celju pomerili nogometaši Kopra in Brava. Tudi sinočnji polfinalni dvoboj je bil napet do zadnje sekunde. Odločil ga je domači rezervist in prav včeraj novopečeni očka Bede Osuji.

Najprej je v 93. minuti izsilil prekršek Amadeja Brecla za enajstmetrovko (posredoval je VAR), nato pa jo zanesljivo spremenil v gol. Lahko bi bilo povsem drugače. Celjani so namreč že po rekordnih slabih šestih sekundah prišli do kazenskega strela, ko je domači vratar David Adam je zrušil prodirajočega Brecla. Adam se je oddolžil z odlično obrambo, Ivan Božić pa je bil celjski osmoljenec.

Toda kljub vsemu je zmagoslavje Koprčanov čisto kot solza. VAR bi jim lahko po igri z roko Celjana Esterja Soklerja v 77. minuti mirne volje dosodil še eno enajstmetrovko.

Koprčani so v polfinalu slovenskega pokala šele v zadnjih trenutkih strli odpor Celjanov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Veliko energije smo porabili. Na hitrem igrišču sta obe ekipi prikazali dinamičen in hiter nogomet. Priigrali smo si več priložnosti od Celjanov, eno od teh izkoristili v sami končnici in zasluženo zmagali,« je presodil koprski trener Zoran Zeljković.