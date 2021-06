NZS potrdila revolucijo v slovenskem prvenstvu

250.000 evrov za vključevanje mladih igralcev

NZS bo nagradila klube, ki bodo uveljavljali potencialne reprezentante do 21 let. FOTO: Jure Eržen



Pet dovoljenih menjav in devet rezervistov

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je sprejel več pomembnih sklepov, povezanih z uvedbo tehnologije VAR, nogometnimi pravili v 1. SNL in finančnimi vzpodbudami klubov, ki bodo omogočili igranje nogometašem do 21. leta starosti.NZS se je odločila za postopno uvajanje VAR tehnologije, ki bo prinesla vsaj delno revolucijo v slovenski nogomet. V jesenskem delu sezone 2021/22 bodo s pomočjo VAR izvedli del tekem posameznega kola 1. SNL, v končnici prvenstva pa želi NZS s pomočjo VAR izpeljati vse tekme, ki bodo vplivale na ključne končne odločitve.Klubi v 1. SNL in 2. SNL bodo tudi v sezoni 2021/22 nagrajeni za vključevanje igralcev do 21 let. NZS bo med klube 1. SNL razdelila do 250.000 evrov, tako da bo vsak klub, ki doseže 8100 minut za igralce, rojene po 1. 1. 2000, s pravico nastopa za Slovenijo, prejel 20.000 evrov, preostala sredstva v višini 50.000 evrov pa bo NZS razdelila po merilu preseženih minut.Med klube 2. SNL bo NZS razdelila 220.000 evrov, za igralce, ki izpolnjujejo prej omenjene pogoje in odigrajo najmanj 9450 minut, pa bo klub prejel vzpodbudo v višini 12.000 evrov. Preostalih 28.000 evrov bodo razdelili po merilu preseženih minut.Nogometna zveza Slovenije bo v letu 2021 namenila sredstva tudi za razvoj nogometne infrastrukture, za nove nogometne infrastrukturne projekte bo na voljo 500.000 evrov, kar je v začetku maja že potrdil izvršni odbor.IO NZS je sprejel odločitev, da se v 1. SNL, 2. SNL in pokalu Slovenije podaljša možnost petih zamenjav v posamezni ekipi, ki jih mora ekipa opraviti v maksimalno treh prekinitvah igre. Obenem je NZS v skrbi za zdravje nogometašev odločila, da je lahko namesto sedmih nogometašev tudi v sezoni 2021/22 v zapisnik tekme vnesenih devet rezervnih nogometašev.