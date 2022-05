O podvigu Slaviše Stojanovića želi napisati knjigo

Ko je Crveno zvezdo prevzel ljubljanski strateg Slaviša Stojanović, je Partizan suvereno obvladoval srbsko nogometno sceno, saj je osvojil vse naslove od sezone 2007/08 naprej. A kljub turbulencam na in predvsem ob zelenci je Stojanović s slovenskima reprezentantoma Nejcem Pečnikom in Dejanom Kelharjem uspel leta 2014 osvojiti državno krono, ki jo privrženci rdeče-belih še dandanes izpostavljajo kot eno ključnih na poti do uspehov v zaključku minulega desetletja.

»Tisto leto sem bil vsak dan s Slavišo,« je za tabloid Kurir dejal nogometni agent Vojislav Dragović, ki je v klub tudi pripeljal trofejnega stratega Domžal in nekdanjega slovenskega selektorja. »Skupaj sva preživljala reči, to norišnico in zmešnjavo. Človek je prišel iz mirnejšega in udobnejšega sveta v klub, kjer so bila pričakovanja nora. Moral je žonglirati med upravo s štirimi podpredsedniki, igralci, navijači ... Ključno je bilo, da se mu uspe prebiti do zime, nato mu je Bog vrnil za vso njegovo delo, dobroto in iskrenost. Zvezda je z energijo, ljubeznijo in entuziazmom osvojila naslov. Bil je pod neverjetnim pritiskom, trikrat je že spakiral, da bi odšel, trikrat sem ga prepričeval, da ostane. O tej sezoni bi morali napisati knjigo. Morda bom to tudi storil. Njegov primer je bil podoben Zemanovemu, le da je bil Slaviša bolj trdoživ,« je nadaljeval Dragović.

Povedal je še, da je Stojanovića spoznal, ko je v klub pripeljal slovitega Italijana Walterja Zengo leta 2005.

»Od takrat naprej sva neločljiva, kot da sva iste krvi. Ko se nama je vse poklopilo, sem ga pripeljal k Zvezdi, s katero je osvojil naslov po sedmih letih. Slaveta in mene je združila ljubezen do glasbe, je namreč izvrsten kitarist,« je še povedal Voja Dragović.