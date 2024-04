O slovenski nogometni edinstvenosti

V nadaljevanju preberite:

Oliver Bogatinov (Radomlje), ki je medtem že sedel na koprski trenerski stolček, Dušan Kosić (Domžale) in Aleksander Radosavljević so po ocenah vodilnih mož plačali davek za spor (Bogatinov), nepotrpežljivost (Kosić) in neuspeh (Radosavljević). Odstavljeni so bili trije trenerji, kar je edinstven dosežek v tem tekmovalnem obdobju (po treh četrtinah prvenstva) in v ligi z le desetimi klubi. Matematično so klubi odstavili dobro tretjino trenerjev. Si, dragi bralci, predstavljate, da bi v Serie A, kjer sicer tudi znajo odstavljati trenerje kot za šalo, v vrhuncu sezone odstavili sedem, osem trenerjev?