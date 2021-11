Ob selektorjevem jubileju šteje le zmaga nad Albanci

V nadaljevanju preberite:

Preboj na euro v Romuniji in Gruziji so za selektorja Milenka Aćimovića in njegove izbrance vse prej kot na stežaj odprta vrata. Na vzhod Evrope in Kavkaz se bodo ob gostiteljicah neposredno uvrstili zmagovalci devetih skupin in najboljša drugouvrščena reprezentanca. Za preostale štiri vozovnice se bo v dodatnih kvalifikacijah pomerilo osem drugouvrščenih reprezentanc. Slovenski upi niso v najboljšem položaju, obe domači tekmi sta ključni za njihove ambicije in obe je treba »pod nujno« spremeniti v šest točk. V dve zmagi!