Obisk prvoligaških tekem zaostaja za predkoronskimi časi

V 13. kolu bodo doma igrali vsi trije slovenski klubi z največjim povprečnim obiskom – Mura in Maribor bosta v soboto gostila Aluminij in Radomlje, Olimpija pa v nedeljo Tabor. Vsi trije pa se, tako kot liga, soočajo tudi s padcem obiska.

Po prvi tretjini tekem nove sezone v Prvi ligi Telemach je na vrhu Koper s 24 točkami z 12 tekem, sledi Bravo (23), potem pa pridejo še Olimpija (20) z novim-starim trenerjem Dinom Skenderjem, Maribor (18) in branilec naslova Mura (17). Spodnji del sestavljajo Tabor (16), Celje, Domžale (po 12), Aluminij (11) in Radomlje (9).

Koper je na vrhu lestvice od 4. kola naprej in ima v svojih vrstah najboljšega strelca lige, Maks Barišić je doslej dosegel sedem zadetkov, enega več od Mustafe Nukića iz Olimpije in Dina Stančiča iz Tabora. Med asistenti sta po prvi tretjini prvenstva s štirimi podajami Olimpijina Tomislav Tomić in Aldair Djalo. Na 60 tekmah je doslej bilo enako zmag doma in v gosteh (po 21), na tekmo pa je v povprečju padlo 2,52 zadetka.

Obisk na štadionih

Vse to je na stadionih videlo povprečno 953 gledalcev na tekmo oziroma 57.155 skupaj. Najbolj obiskana tekma je bil večni derbi v 12. kolu, ko se je v Ljudskem vrtu zbralo 6600 gledalcev, najmanj gledalcev pa je bilo v 10. kolu na obračunu Radomelj in Brava – zgolj 100. Če bi se trend obiska nadaljeval v takšnem ritmu, bi to pomenilo najmanjši povprečni obisk po sezoni 2013/14 (883 na tekmo).

Vzrokov za padec, kar je v nasprotju s strategijo Nogometne zveze Slovenije, je veliko, eden glavnih v zadnjem obdobju je novi koronavirus in z njim povezani ukrepi. Tako prejšnje sezone ne gre jemati v račun glede obiska, saj je bilo veliko tekem brez gledalcev, »kompromitirana« je bila tudi sezona pred tem. Tako da je bila zadnja »normalna« 2018/19.

V primerjavi z njo so zdajšnje številke precej nižje. V sezoni 2018/19 je bilo na tekmah povprečno 1463 gledalcev, zdaj je po 12 kolih povprečje 953 gledalcev na tekmo (dolgoletno povprečje od 2005/06 lige z desetimi klubi je 1121 gledalcev, največ jih je bilo v sezoni 2015/16 – 1569).

Nič drugačna slika ni niti pri treh slovenskih prvoligaših, ki tradicionalno privabijo največji obisk tekem. Večni rekorder v tem pogledu Maribor ima v tej sezoni povprečje 2917 gledalcev na domačo tekmo (v sezoni 2018/19 4750 na tekmo), Mura ima povprečje 1796 (3017), Olimpija pa 1133 (2736).

Muraši so v zadnjih sezonah zgodba o uspehu. FOTO: Mediaspeed.net

Mura in nova realnost

»Glede na situacijo, v kakršni se je znašel ne le nogomet, ampak praktično vse dejavnosti po svetu od začetka pandemije, se trudimo, da bi to številko izboljšali in se približali številkam iz prejšnjih let. Nas pa veseli, da že vseskozi od vrnitve v prvo ligo ohranjamo drugo največjo obiskanost domačih tekem takoj za Mariborom,« so za STA številke pokomentirali pri Muri.

Opazili so rahel upad, »ki pa glede na sezono 2019/20 ni tako hud«. Tako kot na vse vidike življenja in bivanja pa tudi na obisk nogometnih tekem vplivajo pogoji PCT.

»Pred tekmami se večkrat pojavijo vprašanja o nujnosti PCT-pogoja, ki ga reditelji na vhodih redno preverjajo. Smo pa skozi vodenje statistike na domačih tekmah prišli do podatka, da je dobrih 70 odstotkov tistih, ki se udeležuje tekem, cepljenih. Na nekaterih tekmah smo za potrebe izpolnjevanje pogoja PCT poskrbeli za zdravniško službo, ki je pred stadionom testirala obiskovalce. Smo pa hvaležni našim navijačem, da spoštujejo veljavne ukrepe in tako nimamo nobenih težav z njihovim neupoštevanjem,« so svoja opažanja razkrili črno-beli.

Številni klubi v želji po večjem obisku tekem posegajo po dodatnih dejavnostih. »V ta namen smo povečali oglaševalske in marketinške aktivnosti. Povečalo se je število objav na vseh klubskih kanalih, prav tako smo znižali ceno za eno izmed tribun, kjer ta namesto osem evrov znaša štiri evre. Prav tako pa smo v objave vključili nogometaše, ki vabijo na domače tekme,« so svoje aktivnosti orisali pri Muri.

Vprašanja o obisku in dejavnosti za spodbujanje vrnitve gledalcev na tribune je STA poslala tudi na Olimpijo in Maribor, a odgovorov ni prejela.

Chatbot v slovenskem športu

Med aktivnostmi za spodbujanje vključenosti navijačev oziroma za njihovo boljše počutje na tribunah pa je letos tudi v režiji nekaterih slovenskih nogometnih prvoligašev zaživel tako imenovan chatbot oziroma virtualni asistent za športne navijače. Tega so sredi septembra predstavili pri podjetju Mastercard, v projekt pa sta poleg Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško vključena nogometna kluba Maribor in Bravo.

Virtualni asistent bo po besedah avtorjev projekta (slovenski chatbot je razvilo podjetje 2Mobile) uporabnikom v pomoč pri sledenju ključnim informacijam kluba, novicam, rezultatom, novostim v navijaški trgovini in tudi nakupu vstopnic ter naročanju hrane in pijače s stadionskega sedeža kar mimo vrste.

»Gre za prvi tovrstni chatbot na svetu, ki ga odlikujejo edinstvene funkcionalnosti, kot so izbira klepetalne aplikacije (Viber, Facebook Messenger, Apple Business Chat) ter možnost oddaje naročil in plačilo hrane ter pijače neposredno iz klepetalne aplikacije,« so pojasnili in dodali, da ta asistent ob tem s personifikacijo športne klube spreminja v »chat-prijatelja«, ki v pogovoru pomaga pri uresničevanju navijaških želja uporabnikov.