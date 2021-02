Oblak bo gostitelj v Bukarešti

Vodilni klub španskega nogometnega prvenstva Atletico Madrid, kjer je eden od kapetanov Slovenec Jan Oblak, bo domačo tekmo osmine finala lige prvakov proti angleškemu Chelseaju odigral v Bukarešti.



Datum prve tekme, 23. februar, ter začetek tekme (21.00) ostajata nespremenjena. Že prej je bilo znano, da bodo Leipzig in Liverpool (16. t. m.) ter Borussia Mönchengladbach in Manchester City (24. 2.) igrali v Budimpešti.



Španija in Nemčija namreč zaradi pandemije koronavirusa ne dovolita prihodov letal iz Velike Britanije.

