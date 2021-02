Oblak, Iličić in Kampl bodo sprejeli velikanski izziv

V nadaljevanju preberite tudi:

V četrtfinalu lige prvakov bodo igrali Manchester City, Bayern, PSG, Liverpool, Dortmund, Real, Chelsea in Porto – tako menijo stavne hiše, ki so nekatere rutinerje izločilnih tekem odpisale po prvih tekmah 1/8 finala paradnega tekmovanja Uefe. Bomo videli, ali bosta temu prikimala Atletico Madrid in Juventus. Drži le, da vsem trem Slovencem kaže slabo, ob tem grozi polom tudi vsem trem preostalim predstavnikom Italije. Zakaj ni čudno, da so si izmenjali največ žog igralci ManCityja (819 poskusov), pri čemer jih je krasil najvišji odstotek natančnih podaj (92 %).