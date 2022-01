Oblak in drugi rdeče-beli so bili že na kolenih

Nogometaši Seville so v tekmi 22. kolu španske lige presenetljivo igrali le neodločeno 2:2 s Celto iz Viga. A so bili na koncu v drugi ekipi la lige lahko zadovoljni, da so dobili vsaj točko, saj so izgubljali že z 0:2. Atletico Madrid Jana Oblaka pa je po preobratu premagal Valencio s 3:2.

Sevilla, ki je na drugem mestu lestvice, je tako zapravila priložnost, da bi se začasno še bolj približala vodilnemu Realu iz Madrida. Ta bo tekmo tega kroga z Elchejem igral v nedeljo, za zdaj ima na vrhu 49 točk, Sevilla pa po današnjem spodrsljaju s tekmo več 46.

Nogometaši Seville so sicer podaljšali niz tekem brez poraza na svojem stadionu na 13, a je bila to na koncu slaba tolažba zaradi dveh izgubljenih točk ekipe, ki je realno ostala edini tekmec madridske zasedbe v boju za naslov. Gostje so ob koncu prvega dela dosegli dva gola v le štirih minutah, najprej je zadel Franco Cervi, potem še Iago Aspas.

Odgovor Seville v nadaljevanju je bil sicer podobno hiter: potem ko so gostje zdržali nalete do 71. minute, sta Papu Gomez in Oliver Torres tudi dosegla gola v štirih minutah za 2:2.

V preostalih današnjih tekmah je Villarreal visoko s 3:0 odpravil Mallorco in začasno skočil na šesto mesto. Cadiz pa je v obračunu ekip z dna lestvice premagal Levante z 2:0.

Atletico Madrid je v večerni tekmi gostil Valencio. Jan Oblak, odigral je celo tekmo za Madridčane, ter soigralci so slabo začeli. Valencia je bila v prvem delu boljša in je premoč tudi kronala z dvema zadetkoma. Yunus Musah v 25. in Hugo Duro v 44. sta poskrbela za trdnih 2:0. Atletico je v nadaljevanju sicer strnil svoje vrste, Matheus Cunha je v 64. minuti tudi znižal, a kazalo je, da mu ne bo uspelo. Potem pa je tik pred koncem tekme izenačil Angel Correa, že globoko v živčnem in razvlečenem sodnikovem dodatku pa je za popoln preobrat poskrbel še Mario Hermoso. Atletico je četrti na lestvici, ima pa 36 točk.