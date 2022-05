Oblak in soigralci Realu ne bodo pripravili špalirja

Kot poročajo španski mediji, nogometaši madridskega Atletica tekmecem iz vrst Reala ne bodo pripravili špalirja, potem ko je kraljevi klub minuli konec tedna osvojil rekordni 35. državni naslov. Pred nedeljskim mestnim derbijem je bilo spet veliko govora o tem, če bodo Jan Oblak in soigralci spoštovali tradicijo, ki predvideva pozdrav prvakom ob prihodu na zelenico, glede na to, da bo prizorišče derbija Atleticov štadion Wanda Metropolitano, pa je bilo pričakovanje še toliko večje. Oblak je po poročanju dnevnika AS skupaj z branilcem Josejem Mario Gimenezom že po sobotnem porazu v Bilbau namignil, da mu pripravljanje špalirja ne diši preveč. »Spoštujemo naše navijače,« je denimo dejal Gimenez.

»Da znaš izgubiti je tako pomembno kot to, da znaš zmagati. S stališča Atletica ne želimo nikomur nečesa vsiljevati. Jasno je, da življenje dojemamo na drugačen način,« je AS citiral stališče kluba, ki vse skupaj dojema kot znak ponižanja pred velikim rivalom. Pozdrav nogometašev Barcelone na štadionu Santiago Bernabeu v zaključku sezone 2007/08 ostaja eden najodmevnejših špalirjev v zgodovini španskega prvenstva, tradicija se je začela krhati leta 2017, ko je Real osvojil naslov svetovnega prvaka in pred svojimi navijači ostal brez špalirja Kataloncev. Nato Madridčani v zaključku te sezone niso pripravili špalirja velikim tekmecem iz Barcelone, ko so ti na Camp Nouu kot že potrjeni državni prvaki gostili zadnji clasico sezone. Vmes je špalir v zaključku sezone 2012/13 Barceloni pripravil tudi Atletico na svojem legendarnem štadionu Vicente Calderon.

Tokratni madridski derbi ima za Atletico tudi velik rezultatski pomen, saj se Oblak s kolegi še krčevito bori za najmanj četrto mesto na lestvici. Rdeče-beli imajo na četrtem mestu 61 točk, Betis pa na petem tri točke zaostanka, še dve točki manj ima šesti Real Sociedad. Real je z 81 točkami minuli konec tedna potrdil naslov z visoko zmago nad Espanyolom.