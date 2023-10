Oblak pred nizozemskim strelskim vodom, Šeško čaka prvake z nabito šibrovko

V nadaljevanju preberite:

Deset dni pred eno ključnih tekem Slovenije v kvalifikacijah za euro 2024 proti Finski v Stožicah bosta danes v ligi prvakov nastopila paradna reprezentančna aduta, navijači pred TV zasloni pa bodo lahko v živo spremljali oba. V zgodnejšem terminu bo kapetan Jan Oblak v vratih Atletica želel vpisati zmago proti Feyenoordu, v bolj uveljavljenem večernem pa bo vroči Benjamin Šeško skušal še bolj opozoriti nase, ko bo Leipzig gostil evropskega prvaka Manchester City in se mu oddolžiti za marčevsko sedmico.

Beni Šeško kljub statusu rezervista trese mreže v Nemčiji in je pred dvema tednoma dosegel prvi gol tudi v ligi prvakov ob zmagi s 3:1 pri Young Boys. Dvajsetletni Radečan bo želel potrditi, da sodi v falango zvezdnikov, ki so iz Red Bullove tovarne talentov odšli v najboljše klube, kot so bili Timo Werner (iz Chelseaja se je vrnil v Leipzig), Dayot Upamecano in Marcel Sabitzer (oba Bayern; slednji je zdaj v Dortmundu), Ibrahima Konate (Liverpool), Joško Gvardiol (Man. City), Christopher Nkunku (Chelsea) in Dominik Szoboszlai (Liverpool).

Kaj naš še čaka v elitnem tekmovanju nocoj. Kaj je pred tekmo s Cityjem povedal trener Marco Rose? Kateri akterji bodo aktivni izpod dežnika NZS?