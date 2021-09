Oblak: Ritem tekem se nam pozna, moramo verjeti vase

Ta ekipa si želi

Slovenija je v četrtem poskusu vendarle vknjižila novo zmago v kvalifikacijah za SP 2022. Po uvodni zmagi v Stožicah nad Hrvaško (1:0) sta sledila poraza v Sočiju in Nikoziji ter remi v Ljubljani s Slovaško. Malta se je pričakovano izkazala za vse prej kot lahkega nasprotnika, brezpa so varovancivendarle prestali pomembno preizkušnjo.»Normalno je, da so danes pomembne tri točke,« je po tekmi za Šport TV povedal kapetan. »Na vsak način je bilo potrebno zmagati to tekmo, ni važno, kako. Zmagali smo jo in normalno je, da bi igra lahko bila boljša, ampak Malta … Nekako jo imajo vsi za eno odpisano ekipo, a so v zadnjih letih zelo napredovali. Znajo se postaviti in dobro zapreti. Nismo imeli veliko prostora. Mogoče nam manjka malo fizike in ritma. V drugem polčasu mogoče malo pademo in je težko. Igralci gotovo tudi niso vajeni igrati vsake tri dni in ta ritem tekem se na reprezentančnih akcijah pozna. Pozna se, da se v sedmih dneh igrajo tri tekme.«Slovenski nogometaši v nobenem trenutku niso prevzeli vajeti igre v svoje noge in Maltežanom dovolili tudi nekaj priložnosti. Po napaki Oblaka bi rdeče-beli v zaključku prvega polčasa kmalu celo povedli, a je zvezdnik madridskega Atletica žogo, ki mu je spolzela pod roko, uspel ustaviti pred črto svojih vrat. Enkrat se je v drugem polčasu njegova mreža tudi res zatresla, a so sodniki zadetek rezervistaupravičeno razveljavili.Maltežani so sicer imeli veliko razlogov za pripombe nad latvijskim delivcem pravice, ki je v prvem polčasu hitro zapiskal za najstrožjo kazen ob padcu, enajstmetrovko pa je v edini gol na tekmi spremenil. Podoben prekršekje v drugem polčasu Treimanis spregledal, Sloveniji pa v zaključku obračuna po prekršku naddosodil še en strel z bele pike, ki pa ga je zapravil. Brez omenjenih enajstmetrovk je Slovenija v okvir malteških vrat sprožila vsega enkrat v 95 minutah.»Radi bi bili bolj konkretni, radi bi si ustvarjali več priložnosti za gol. Proti Slovaški smo si ustvarili več priložnosti za gol in zadeli enkrat, danes si mogoče nismo ustvarili tako veliko priložnosti, ampak smo zmagali tekmo. To je na koncu koncev pomembno, kvalifikacije so težke, vsaka ekipa lahko premaga vsako. In kot sem že rekel – pomembne so tri točke, zdaj se je potrebno spočiti in pripraviti za Hrvaško v torek,« je še povedal Oblak.»Ne vem, zakaj bi lahko v Splitu igrali manj obremenjeno kot tukaj? Vedno moramo biti obremenjeni z igro, z zmago, nekako imeti v glavi vsako tekmo. Greš po tri točke in, normalno, Hrvaška je svetovni podprvak, ima odlično ekipo in zelo težko nam bo. Treba je verjeti v sebe, da je mogoče, če ne boš verjel, potem je bolje, da nehaš. Verjeti, si upati, kar pa je najbolj pomembno – in to mislim, da v tej ekipi ni problem – želeti si,« je prepričan slovenski čuvaj mreže.