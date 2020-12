Jan Oblak s Chelseajem, njegovi someščani z Josipm Iličićem

liga prvakov pari



Zanimivo tudi v Celovcu in Zagrebu

Josip Iličić se je po daljši odsotnosti uspešno vrnil na igrišča. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Kevin Kampl se je ob koncu tedna tako bojeval z nogometaši iz Bremna, čez dva meseca pa ga čaka velika predstava z Liverpoolom. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Prestižna nogometna liga prvakov, ki v jesenskih dneh omreži Evropo, od portugalske obale do kotičkov nekdanjega sovjetskega imperija, je na počitnicah. Završalo bo spet v drugi februarski polovici, za začetek se bo znamenita himna tekmovanja oglasila na osmih štadionih, marca bodo sledile revanše. Derbi bo za uvod v Barceloni med domačim moštvom in PSG.Če bi se ozirali k tekmovalni konkurenčnosti posameznih klubov v zadnjih mesecih, bi lahko izbrali tudi kakšno drugo tekmo od te med Katalonci in Parižani, saj so zlasti prvi dodobra zabredli v tekmovalno krizo in zdaj na 8. mestu domačega prvenstva še zdaleč ne kažejo prepoznavne podobe velikega in tradicionalno uspešnega kluba. Toda v dveh mesecih, kolikor akterje še loči do tega uvodnega kroga izločilnih dvobojev, se lahko še marsikaj spremeni. Zlasti pa pogled ob igrišče ponuja številne zanimivosti v primerjavi med Barcelono in Paris Saint Germainom. Tako je pri francoskih prvakih zdaj pogosto pod drobnogledomnekdanji brazilski čudežni deček najbolj znane športne institucije iz Katalonije, spomin povrh uhaja tudi k tistemu noremu spopadu prav iz osmine finala lige prvakov 2017, ko je PSG na prvi tekmi zmagal s 4:0; Barcelona je bila nato v revanši boljša s 6:1 ...Branilci lovorike iz zadnje sezone v tem elitnem klubskem tekmovanju, nogometaši Bayerna iz Münchna, naj ne bi imeli (pre)težke naloge v dvoboju z za razred slabšim Laziom iz Rima, vendar pašportni direktor nemških prvakov, opozarja: »Proti italijanskim klubom nikdar ni preprosto!« Evropski prvak z Bayernom (2001) dobro pozna Apeninski polotok, med letoma 2007 in 2011 je nosil belo-črni dres Juventusa.Slovenci na evropskih zelenicah? Pred vsemi tremi, ki so se s svojimi moštvi uvrstili med 16 najboljših na stari celini, so izjemne predstave. Povratnik po daljši odsotnostise bo s soigralci iz Bergama lotil največjega kluba evropske nogometne zgodovine Real Madrida. V Španiji so prepričani o skoku prek Italijanov, trenerrazmišlja drugače: »Zelo spoštujem Atalanto. Toda najprej razmišljam o torkovi tekmi z Bilbaom, zdaj me zanima le to.«Someščani Zidana in njegovih nogometašev, akterji iz Atletica Madrid, med katerimi je tudi Škofjeločanse bodo pomerili s Chelseajem, velika zgodba je pred Kevinom Kamplom in Leipzigom proti Liverpoolu. Na Saškem že zdaj odštevajo do trenerskega dvoboja...Hkrati so pri Uefi izžrebali tudi pare šestnajstine finala evropske lige (18. in 25. februarja):Dinamo iz Zagreba se bo pomeril s Krasnodarjem (Rus),Dinamo iz Kijeva pa z Bruggejem (Bel). Zanimivo bo v naši soseščini, ko bo WAC iz Volšperka v Celovcu gostil Tottenham, tudi v Sloveniji številne privržence tako Crvene zvezde kot Milana pa bo pritegnil ta dvoboj.WAC – Tottenham, Dinamo Kijev – Brügge, Real Sociedad – Manchester United, Benfica – Arsenal, Crvena zvezda – Milan, Antwerp – Glasgow Rangers, Slavia Praga – Leicester, Braga – Roma, Krasnodar – Dinamo Zagreb, Young Boys Bern – Leverkusen, Molde – Hoffenheim, Granada – Napoli, Maccabi – Šahtar, Lille – Ajax in Olympiacos – PSV.