Oblak tudi v najslabši tekmi ni prejel gola, tik za njim Iličić

Jan Oblak (10 tekem, 900 minut brez dodatkov, povprečna ocena v Delu 6,44) ni nikdar prejel nižje ocene kot 6, le enkrat višjo kot 6,5 – ob premieri s Hrvaško v Stožicah (8,5). Škofjeločan je bil med vsemi slovenskimi nogometaši v kvalifikacijah za Katar 2022 najbolj stanoviten, celo v svoji najslabši tekmi – doma z Malto, ko je dvakrat zaplaval in skoraj prejel tudi enega najbolj nenavadnih golov v karieri – je ohranil mrežo nedotaknjeno. Preverite, kako smo ocenili druge in kakšno osebno statistiko so ustvarili.