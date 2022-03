Oblak v belem dresu na nebu in na zemlji

V nadaljevanju preberite:

»Brane Oblak je bil edinstven igralec, pravi čudež. Trener Hajduka Tomislav Ivić ga je oboževal, zaradi njegovih fizičnih sposobnosti, tehničnega znanja in pregleda igre, je s Hajdukom gojil t. i. gegenpressing nogomet, ko je moštvo takoj po izgubljeni žogi stisnilo nasprotnika. Navijači so bili navdušeni nad Oblakom, bil je primer požrtvovalnega igralca, ki nikoli ne popusti. Tudi na treningih je bil stoodstoten, s svojim pristopom je k temu prisilil tudi soigralce in tako je zrasla cela ekipa,« nam je pojasnil starosta hrvaškega športnega novinarstva Zdravko Reić. Nihče od slovenskih nogometašev, ki so pozneje oblekli dres Hajduka, se ni mogel niti približati statusu Braneta Oblaka.