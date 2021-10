Oblaku in Belcu uspela vratarska podviga tisočletja

V nadaljevanju preberite:

S svojimi posredovanji se je minuli konec tedna najbolj izkazal nekdanji kapetan izbrane vrste Samir Handanović, ki je Interju prigarano zmago nad Sassuolom prinesel s kar osmimi obrambami. A tudi njegova naslednika v dresu z državnim grbom Jan Oblak in Vid Belec nista preveč zaostajala. Med strelce so se vpisali trije legionarji, Haris Vučkić je na gol v prvenstvenih obračunih čakal več kot eno leto in pol, tokrat pa je z Rijeko s teniških 6:3 ugnal bližnjega soseda Istro. Zadetku je nekdanji član Domžal, Newcastle Uniteda in Twenteja dodal tudi podajo.