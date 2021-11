Obramba Atletica porozna kot Barcina

V nadaljevanju preberite:

Pregled najzanimivejših nogometnih dogodkov tega konca tedna začenjamo v Manchestru, kjer je Ole Gunnar Solskjaer na klopi tamkajšnjega Uniteda po blamaži proti Liverpoolu utrpel nov boleč udarec na derbiju z Manchester Cityjem. Norvežan ostaja prepričan, da lahko obrne tok dogodkov na Old Traffordu, kjer so zaenkrat vodilni možje kluba izjemno potrpežljivi. Zbirno tudi o dosežkih slovenskih nogometašev v tujih prvenstvih, z zadetki sta se izkazala Jasmin Kurtić in Miha Zajc, ki je z Mesutom Özilom »pet pred dvanajsto« preprečil poraz Fenerbahčeja s svojim drugim golom sezone, Kurtić je kar dvakrat zatresel mrežo atenskega velikana Panathinaikosa. In Jan Oblak? Trener Diego Simeone je za razpad sistema proti Valencii, ki je Oblaka dvakrat premagala v sodnikovem podaljšku drugega polčasa za končnih 3:3, okrivil samega sebe.