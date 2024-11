Obrambni zid Olimpije se je tresel, padel pa ni

V nadaljevanju preberite:

V Stožicah so nogometaši Olimpije in Maribora odigrali derbi v pravem pomenu besede. V dvoboju dobro uigranih obramb so tokrat kratko potegnili napadalci, z osvojeno točko kljub pol ure igre z igralcem manj so lahko bolj zadovoljni v domačem taboru. Vijolični tudi po drugem derbiju sezone gledajo v hrbet Ljubljančanom. Victor Sanchez je bil bolj kot nad neodločenim izidom razočaran nad zelenico, Boštjan Cesar pa bo prvi derbi ohranil v lepem spominu.

Kulisa s skoraj 10.000 gledalci v Stožicah je bila pripravljena za pravo nogometno predstavo, že prve minute pa so pokazale, da moštvi pred reprezentančnim premorom predvsem ne želita izgubiti, lov na zmago je bil v drugem planu. Glavna kreatorja igre zelenih in vijoličnih Raul Florucz in Josip Iličić sta bila po 20 minutah že na koncu z živci, sodniku Mihaelu Antiću pa je zmanjkovalo sape ob nenehnih žvižgih piščalke, do odmora se jih je (ob petih rumenih kartonih) nabralo kar 23.

Domače občinstvo se je morda nadejalo bolj napadalne predstave, a Sanchez od preizkušenega, zmagovitega recepta ni odstopal. Olimpija se je v drugem delu spet postavila v nizki blok z desetimi nogometaši za žogo, le Florucz je, v nasprotju s celjskim derbijem, neuspešno prežal na nasprotne napade. Sanchez je znova zadel v polno, s petimi branilci je odrezal mariborske krilne napadalce, prostora za Iličićeve prodore v sredino ni bilo.