V derbiju za sladokusce Olimpija favorit, kaj čaka Cesarja v Ljubljani?

Že dolgo v slovenskem nogometu večni derbi ni bil tako težko pričakovan in ni požel toliko pozornosti, kot jo je v minulem tednu dni današnji dvoboj Olimpije in Maribora v Stožicah. Nedeljski popoldanski termin je prikladen tako za goste iz Štajerske kot za družine, tribune osrednjega ljubljanskega štadiona pa bodo lepo zapolnjene.

Do sobote zjutraj je Olimpija prodala 8000 vstopnic, pričakujejo pa več kot 10.000 navijačev za največjo tekmo v slovenskem klubskem nogometu. Popotnica bi težko bila boljša, Olimpija blesti na evropskih zelenicah, v Mariboru pa ni vse rožnato (ali vijolično), a so kljub temu v prvenstvu le tri točke za tekmeci iz prestolnice.

Obeta se dobro vzdušje na tribunah Stožic. Foto Jože Suhadolnik

»Odigral sem že kar nekaj derbijev, ko se bliža, se dobro zavedamo, kaj tekma pomeni, več se o njej govori, vem, kaj si želijo navijači. Če gledamo z vidika lestvice, ima še dodatno težko. Uspeh bi nam veliko prinesel,« se zaveda 27-letni Jan Repas, eden glavnih adutov Boštjana Cesarja v vijolični zasedbi.

Spočil adute, ogrel klop

Cesarju, otroku Olimpije, tokrat v Stožicah ne bo lahko. Najbrž ga ne čaka prijateljski sprejem, še bolj kot tribune pa bodo za trenerja Maribora izziv igralci Olimpije, ki iz tekme v tekmo delujejo bolje. Victor Sanchez je v četrtek na Finskem ubil dve muhi na en mah – ob zasluženi zmagi nad HJK z 2:0 je uspel spočiti nekaj nosilcev igre, tudi Agustina Doffa in Raula Florucza, hkrati pa v še boljši tekmovalni ritem pripeljal adute s klopi, kot je strelec prvega gola na Finskem Marko Brest.

Raul Florucz je tekmo na Finskem lahko spremljal s klopi, danes bo, tako kot minuli vikend v Celju, glavni adut zmajev. Foto Blaž Samec

»Imamo lepo popotnico za derbi in upamo na zmago pred lepim številom naših navijačev. Spočili smo nekaj akterjev na Finskem in ob tem pokazali, da si vsi zaslužimo minutažo,« je po četrtkovi tekmi, ki je navdušila tudi selektorja Matjaža Keka, povedal Brest.

Manjkata Sualehe in Vrhovec

Termin derbija bi težko bil boljši, za obe moštvi je to zadnja tekma pred reprezentančnim premorom, zato hranjenje moči ali misel na naslednjega tekmeca ne pride v poštev. Štelo bo le 90 (ali več) minut na načeti stožiški zelenici, v hladnem, a po napovedih suhem vremenu. »Čaka nas rokenrol, upam, da bo vzdušje pravo. Kar se mene tiče, se lahko tudi kaj pokadi, to je preprosto rivalstvo in brez tega ni največjih tekem,« se prvenstvene poslastice veseli tudi Kek.

Sodnik dvoboja bo Mihael Antič, pri Olimpiji ob za celo sezono izgubljenem Pedru Lucasu ne bo kaznovanega Davida Sualeheja, pri Mariboru bo zaradi kartonov manjkal Blaž Vrhovec.