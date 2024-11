Krim želi nazaj na zmagovita pota, čas za prvi poraz Francozinj

Danes ob 14. uri, torej le uro pred večnim nogometnim derbijem na štadionu v Stožicah, se bo v lučaj oddaljeni dvorani začela pomembna tekma rokometašic Krima Mercatorja. Po sijajnem štartu s štirimi zmagami v EHF ligi prvakinj so doživele tesna poraza proti CSM Bukarešti in Ferencvarosu in si želijo nazaj na zmagovita pota.

Evropska rokometna zveza je dvoboj francoskih in slovenskih prvakinj označila za tekmo tedna (MOTW), kar za Krim praktično pomeni le še nekaj več logistike, ta pa bo zahtevna tudi za vse obiskovalce obeh tekem ob severni obvoznici, kjer se utegnejo zgoditi prometni zamaški.

Metz je še edina neporažena ekipa v skupini A (5 zmag, remi), v prejšnji sezoni je dobil obe tekmi s Krimom, ekipi pa sta v poletnih pripravah nekaj časa trenirali skupaj in odigrali dve prijateljski tekmi, zato neznank ni. Ne nazadnje so za Metz v preteklosti igrale Ana Gros, Tjaša Stanko, Tamara Horaček, Hawa N'Diaye in Grace Zaadi, pri Metzu pa je zdaj bivša krimovka Allison Pineau.

Barbara Arenhart se veseli današnje tekme. FOTO: RK Krim

Tekma bo označila polovico rednega dela, naslednji teden bo še revanša v Metzu, nakar bo sledil premor do januarja, vmes bo evropsko prvenstvo, ki ga bo Slovenija začela v Innsbrucku. Trener Dragan Adžić si je ogledal tekmo moške reprezentance z Litvo v Velenju in gotovo vsaj podzavestno zavidal kolegu Urošu Zormanu, ki ima zares pester izbor rokometašev. Če ima Adžić grenke skrbi pri sestavi reprezentance, pa ima sladke na Krimu, saj ima na razpolago vse najboljše igralke. Iz tega lahko črpa optimizem, da bo tokrat vzel mero dolgoletnemu trenerju Metza Emmanuelu Mayonnadu.

To je naša zadnja letošnja domača tekma in rada bi, da bi se od navijačev poslovili z zmago. Tjaša Stanko

Navijači osma igralka

»Metz je neporažen od nastopa na F4 in mi želimo biti prvi, ki bomo boljši od njega. V zadnjih dveh tednih smo trenirali dobro in veliko. Želim si predvsem stabilnost vseh 60 minut,« je povedal Črnogorec, ki je bil v svoji pisarni tako zatopljen v delo, da je zamudil na novinarsko konferenco.

Preden so ga priklicali, sta pričakovanja strnili Stankova in vratarka Barbara Arenhart, ki delita šefov optimizem. »To je naša zadnja letošnja domača tekma in rada bi, da bi se od navijačev poslovili z zmago. Obljubiti je ne morem, lahko pa obljubim borbo do konca,« je razmišljala Mariborčanka, ki si obeta, da bo lahko po tekmi ujela še nekaj nogometnega spektakla »svojih« vijoličastih.

Dragan Adžić je natančno preučil tekmice. FOTO: RK Krim

Brazilki Arenhartovi je bržčas malo mar za slovenske nogometne strasti, a ni nič manj strastna na igrišču 40x20. »Metz odlikuje zelo hitra igra, zato bo ključno vračanje v obrambo. Tudi mi imamo svoja orožja, ob tem pa prednost domače dvorane, ki je v tej sezoni zares naša osma igralka. Vsekakor si po daljšem času želimo nazaj na zmagovita pota,« pove veteranka v vratih.

Pred tekmo bo manjša slovesnost v zgornjem nadstropju stožiške lepotice. Društvo športnih novinarjev Slovenije bo v Hram slovenskih športnih junakov sprejelo še drugo rokometašico. Po Alenki Cuderman, zlati olimpijki iz LA 1984, bo ta čast doletela tudi Tanjo Polajnar.