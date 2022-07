Oče Ognjena Mudrinskega stresel jezo na Celjane

V prostoru nekdanjih jugoslovanskih republik prav podrobno v teh dneh spremljajo športni utrip naše dežele. Hrvaški sosedje so se držali za glavo ob četrtkovi visoki zmagi slovenskih košarkarjev, hkrati presenečeno ugotavljajo, kako hitro je že napočil čas za slovo Roberta Prosinečkega s trenerskega mesta Olimpijinih nogometašev. Na spletnih straneh nekaterih srbskih medijev, denimo tabloida Kurir, pa je "zavrelo" ob neuresničenem odhodu napadalca Ognjena Mudrinskega k celjskemu nogometnemu klubu. V prejšnji sezoni je bil ta nogometaš ključni strelec Mariborčanov na poti k naslovu državnih prvakov, toda nato v Ljudskem vrtu niso imeli dovolj denarja, da bi ga obdržali.

Drugače pa je v Celju, kjer se je ruski poslovnež Valerij Kolotilo zelo ambiciozno lotil klubskega projekta, med udarnimi aduti na igrišču naj bi bil prav omenjeni srbski napadalec. Toda zapletlo se je z načrtovanim izplačilom. »Osebno sem se pogovarjal o tem prestopu z celjskim direktorjem Kolotilom in se dogovoril o vseh pogojih transferja. Toda ko smo se odpravili k podpisu pogodbe, pred tremi tedni, načrtovani novi delodajalec ni upošteval našega dogovora. Želel se je izogniti obveznosti v Sloveniji oz. načrtoval je zmanjšati davek. Ognjenu so predlagali, da bi mu del denarja izplačevali na račun, del pa prek nekega podjetja v Dubaju,« je bil presenečen in obenem jezen Radoslav Mudrinski, nogometašev oče, in nadaljeval: »Doma imam otroke, kako bi oni meni nakazali 400.000 evrov? Prek nekega Dubaja. Nočem tvegati zaporne kazni ... Hoteli so plačati minimalen davek, torej 320 evrov na dohodek 8000 evrov. Nismo hoteli pri tem sodelovati, ker je to resna prevara.«