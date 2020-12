Od 8,1 sekunde do 6,2

, portugalski napadalec pri Milanu, je sinoči dosegel najhitrejši gol v zgodovini italijanskega nogometnega prvenstva. Zadel je po vsega šestih sekundah, natančneje po 6,2 sekunde, kot je tvitnil Milan, za zmago z 2:1 proti Sassuolu, s čimer so rdeče-črni ostali na vrhu prvenstvene razpredelnice pred mestnim tekmecem Interjem, pri katerem je nedotakljiv slovenski vratar in kapetanMilančani so v lovu na prvi naslov prvaka po letu 2011 tekmo začeli zelo odločno. Turški zvezni igralecje povlekel in podal do Leaa, ta pa je poslal žogo v mrežo gostov za zgodovinski gol, ki velja za njhitreje doseženega v najmočnejših petih evropskih ligah.Pred tem je v Italiji najhitrejši gol v serie A dosegelv dresu Piacenze proti Fiorentini. Decembra leta 2001 je gol zabil po 8,1 sekunde tekme.»Na ta gol smo se pripravljali na treningih, dosegli pa smo ga na pomembni tekmi, saj smo na prejšnjih izgubili nekaj načrtovanih točk,« je po svojem tretjem golu v domačem prvenstvu in četrtem v vseh tekmovanjih sezone povedal 21-letni Leao.Običajno igra na levem krilu, tokrat pa je bil osrednji napadalec, saj ješe vedno poškodovan, kot tudi njegova zamenjava»Imeli smo le štiri ali pet dotikov žoge, Leao pa je bil pripravljen. Na koncu smo tudi osvojili poln izkupiček, kar je za nas s psihološkega vidika zelo pomembno,« je po tekmi povedal trener. Milan je na prejšnjih dveh tekmah igral neodločeno proti Parmi in Genoi.