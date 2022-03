Od junaka do narodnega izdajalca

V nadaljevanju preberite:

Ta trenutek najslavnejši »izdajalec naroda« je s 144 nastopi rekorder po številu nastopov za ukrajinsko nogometno reprezentanco Anatolij Timoščuk. Vojna je 42-letnega Ukrajinca ujela v njegovem drugem domu v St. Peterburgu, kjer je pri tamkajšnjem nogometnem velikanu Zenitu že od leta 2017 pomočnik trenerja. Za moštvo iz rojstnega mesta predsednika Rusije Vladimirja Putina je eden najbolj prepoznavnih svetlolascev med nogometaši igral v dveh obdobjih, od 2007 do 2009 in od 2013 do 2015.