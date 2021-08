Od solz v Barceloni do nasmeha v Parizu

FOTO: Bertrand Guay/AFP

Argentinec, ki bo nosil številko 30, je ob podpisu pogodbe za spletno stran pariškega kluba dejal, da je vznemirjen pred novim poglavjem v svoji karieri. FOTO: Bertrand Guay/AFP

Messi: Še vedno si želim zmagovati, zato sem prišel v ta klub

Messi pravi, da je bil zadnji teden zanj zelo nenavaden in težek, a je zdaj srečen, da je tukaj. Veseli se novega življenja. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Sporočilo navijačem

V zadnjih dneh se v svetu nogometa vse vrti okrog ene žoge, tiste, s katero bo v prihodnje igral nogometni zvezdnik Argentinec. Ta 34-letni nogometaš, ki je bil pravzaprav sinonim za klub Barcelona, je pred dnevi nepričakovano zapustil klub in katalonsko prestolnico ter z družino odletel v Pariz. Tam je že podpisal novo pogodbo: vsaj prihodnji dve leti bo igral za francoski Paris Saint-Germain.In če je bil ves (nogometni) svet pred dnevi priča prizorom čustvenega slovesa Messija, ki ni skrival svojih solz, ko se je poslavljal na stadionu Camp Noua – kjer so se od njega prišli poslovit številni navijači – se je danes uradno predstavil »novim« navijačem v Parizu.Solze ob slovesu na katalonskem stadionu so se – tako je videti – posušile, v Parizu je argentinskega zvezdnika Lionela Messija že ob včerajšnjem prihodu v francosko prestolnico pričakala glasna množica navijačev. Nekdanji obraz Barcelone je za katalonski klub igral 21 let, zadnje leto je bil prosti igralec, saj si ga finančno oslabljena Barcelona ni mogla več privoščiti. Takoj po odhodu Messija se je že začelo govoriti, kaj to pomeni za (finančno) prihodnost katalonskega kluba. Kot so izračunali pri finančni ustanovi Brand Finance, bo FC Barcelona izgubila najmanj enajst odstotkov svoje tržne vrednosti.Leo Messi bo nosil belo-modri dres številka 30 – in tudi po posnetkih in fotografijah je videti, da je nogometni zvezdnik v Franciji deležen toplega sprejema. »Vznemirjen sem pred novim poglavjem v svoji karieri pri Paris Saint-Germainu. S klubom si delimo nogometne ambicije. Vem, kako nadarjeni so v ekipi, trenerji in drugo osebje. Odločen sem, da bom pomagal zgraditi nekaj posebnega za klub in navijače. Veselim se, da bom stopil na zelenico Parka princev,« je dejal šestkratni dobitnik zlate žoge.Pred stadionom Parka princev se je zbrala nepregledna množica navijačev (za katero so potrdili, da so tudi imetniki zelenih covidnih potrdil), ki je ploskala, kričala »Messi« in pozdravljala novo pridobitev bogatega francoskega kluba. Ta je poskrbel, da je prihod Lea Messija v njihove vrste postal pravi spektakel; s poročanjem v živo, promocijskimi videi in predstavitvijo Messija v najboljši nogometni luči.Messi se je na novinarsko konferenco podal oblečen uradno – v obleki – in ob spremstvu otroka, ki je nosil dres s številko 30, ter njegove družine.Šef PSGje v uvodu novinarske konference dejal, da je srečen in ponosen, da lahko pozdravi Messija. »To je zgodovinski dan za naš klub in za nogometni svet, vsi poznajo Messija, je edini nogometaš, ki je šestkratni dobitnik zlate žoge, je tisti, ki nogomet naredil čaroben, lep, in je zmagovalec.« Odlično je to, kar želimo doseči v klubu, kar želijo doseči Leo in navijači. Dodal je, da ni skrivnost, kakšen je dogovor z Messijem, in da je bila velika želja z obeh strani, da se to zgodi.Šef francoskega kluba je še poudaril, da verjetno vsi poznajo njihov cilj. »Osvojiti želimo vse pokale in lige – to se ne bo nikoli spremenilo. Z Leom smo blizu zmage, a želimo zmagati večkrat. Delati moramo za zmago v vsaki igri in pokalu.«Zahvalil se je tudi Messijevi ženi in očetu, pa tudi drugim v klubu in komercialnim partnerjem. »To je zgodovinski trenutek za klub, ampak seveda še nismo zmagali ničesar, delo se bo začelo zdaj. Zagotovo nam bo veliko zmag prinesel tudi Leo Messi.« Pri tem je pripomnil, da so se Pariza razveselili tudi Messijevi otroci, da je francoska prestolnica ena od njihovih najljubših prestolnic.»Zelo sem vesel, vsi veste, kakšen je bil moj odhod iz Barcelone, to je bil zame zelo težek trenutek. A v trenutku, ko sem prišel sem, sem bil zelo vesel in užival sem od prve minute,« je na svoji prvi novinarski konferenci kluba PSG povedal Leo Messi. Kot je dodal, je njegova edina želja, da začne trenirati z novimi soigralci. »Še vedno želim zmagovati, kot sem si to želel v prvem trenutku svoje kariere. Želim si še naprej osvajati naslove in zato sem prišel v ta klub.«Messi še ne ve, kdaj bo debitiral, pojasnil je, da je govoril s tehničnim osebjem, in dodal, da morda tudi sam potrebuje »predsezono«. Ponovil je, da bo začel trenirati in upa, da bo lahko igral čim prej, a natančne informacije, kdaj bo to, še nima.Vse, kar se je zgodilo v zadnjem tednu, je bilo zanj nenavadno in težko, pa tudi čustveno. »Ne morem pozabiti, kar sem preživel in izkusil v Barceloni, a vesel sem za to novo življenje. Zelo sem vesel.«Ob vprašanju glede igranja z Neymarjem in Mbappejem, ki sta igralca PSG, je dejal, da se tega zelo veseli: deliti vsakodnevno življenje z njim in z ekipo je neverjetno. »Zdaj si res želim trenirati in tekmovati, ker bom igral z najboljšimi igralci, to je neverjetno doživetje,« je poudaril.Messi je navijačem PSG sporočil: »Res sem hvaležen ljudem, ki so se zbrali na ulicah. Še vedno sem bil v Barceloni, ko so mediji že poročali o tem, da so se na ulicah Pariza zbrali navijači. To je neverjetno. Želim se jim zahvaliti in jih videti v mestu ter na stadionu. To bo neverjetno leto.«Kot je dejal eden od reporterjev PSG ob prenosu novinarske konference in sprejema Messija, je bilo pred stadionom čutiti veliko strast navijačev, in dodal, da se prav na tem stadionu na domačih tekmah ustvari ena najboljših atmosfer med vsemi stadioni po Evropi. Vzklikanje navijačev francoskega kluba je bilo podobno kot med največjimi in najpomembnejšimi tekmami, argentinskemu zvezdniku so pripravili sprejem, kakršen se za nogometnega zvezdnika njegovega kova tudi 'spodobi' – zvezdniški.Messi je pred zbrano večtisočglavo množico navijačev stopil najprej v spremstvu šefa kluba, ki ga je potem za nekaj trenutkov pustil »samega« ob množici navijačev. Gorele so bakle, plapolale so zastave, Messi pa je z dresom v rokah mahal navijačem. Za nekaj trenutkov si je okrog vratu nadel tudi navijaški šal, ki ga je nato zvezdniško vrgel med navijače. Navijači pa se niso zbrali le pred stadionom, množice so bile že na letališču ob njegovem prihodu kot tudi pred hotelom in na ulicah francoske prestolnice.