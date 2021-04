Komentar: Liverpool pokopala odlična Zidanova naveza Modrić-Casemiro

V nadaljevanju preberite:

Zmaga Reala je čista kot solza. Hitro je bilo opazno, da Madridčani vedo, kaj želijo doseči v prvi tekmi z Angleži, vidna je bila roka trenerja Zinedina Zidana. Jürgen Klopp? Čudi me, da je pustil na klopi Thiaga, to zmoto je popravil še pred koncem prvega polčasa, ko je nato z njim vendarle prišel vsaj do večje posesti žoge na sredini igrišča, čeprav ta sama po sebi ne prinaša rezultata. Manchester City se je spet znašel pred težko nalogo že v četrtfinalu, čeprav so mu nekateri že pripisali lovoriko. Spet je zašel v težave proti resda odlični ekipi, ki pa ne sodi med najboljše štiri. Preverite, kakšne so možnosti vseh ekip v povratnih tekmah.