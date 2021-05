Odlični Lewandowski sklatil z vrha tudi legendarnega Müllerja

Poljak se je ustavil pri neverjetnih 41 golih

Takole je Robert Lewandowski dvignil znameniti solatni krožnik za nov naslov najboljšega v bundesligi. FOTO: Sven Hoppe/Reuters

Prvaki bundeslige Bayern je za konec sezone 2020/21 s 5:2 na svojem štadionu premagal Augsburg. Za poseben mejnik je poskrbel poljski zvezdnik bavarske zasedbeki je bil na pravem mestu v 90. minuti tekme za 41. gol v sezoni, kar je tudi nov mejnik v nemškem državnem prvenstvu.Lewandowski se je opazno želel vpisati med strelce, toda vratar Augsburgaje bil neusmiljen in je ubranil številne poskuse rojaka za gol. Mrežo Augsburga so zato tresli drugi Bayernovi igralci. Toda vztrajnost se je izplačala tudi Lewandowskemu, ki je v 90. minuti postavil nov rekord v nemškem državnem prvenstvu po številu doseženih golov v eni sezoni.Poljak je sezono 2020/21 končal z 41 goli. Slovitiki je v sezoni 1971/72 dosegel 40 golov, je bil tako končno premagan. Zaradi poškodbe je v tej izjemni sezoni Poljak izpustil pet tekem, kljub temu pa mu je uspelo vknjižiti 41 golov. Za trenerja Bayernaje bila to zadnja tekma na klopi državnih prvakov. V prihodnji sezoni bo njegovo mesto zasedel