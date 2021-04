Odlični Manchester City uprizoril popoln zasuk v Parizu

Dva nenavadna gola kaznovala Parižane

Riyad Mahrez je s prostega strela postavil končni izid 1:2. FOTO: Benoit Tessier/Reuters



V torek v Manchestru, v sredo v Londonu

Marquinhos je v prvem polčasu zabil lep gol za Parižane, toda to je bilo vse, kar so zmogli gostitelji. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Tudi druga tekma polfinala lige prvakov v Parizu je navdušila zbrane pred TV zasloni. Ti so lahko uživali v intenzivni igri, dveh različnih polčasih in treh golih, ki so prinesli končni izid 1:2 in prednost Manchester Cityja pred povratno tekmo v Angliji. Parižani so skozi vseh 96 minut igre vsaj delno nadzorovali njen potek in z večjo posestjo žoge in podajami prihajali do kazenskega prostora PSG.»To je bila tekma dveh različnih polčasov. Začeli smo dobro, nadzorovali potek dogodkov na igrišču, toda PSG je neverjetna ekipa. Po 25 minutah igre smo spremenili pritisk in napredovali. V drugem polčasu smo bili veliko boljši. Vrzeli v njihovi postavitvi smo začeli iskati bolj potrpežljivo in to je prineslo dva gola ter zasuk. Med tekmo smo napredovali kot ekipa, zato sem zelo zadovoljen,« je ocenil derbi belgijski asEdini gol v prvem polčasu je vendarle padel v 15. minuti v gostujočo mrežo, ko je brazilski branilecodlično reagiral na predložekiz kota, opazno naštudirano akcijo pa zaključil po 15-metrskem teku in odločnem skoku ter strelu z glavo.Po prvem polčasu bi lahko Parižani uživali tudi večjo prednost, saj so bili boljši oziroma bolj konkretno napadali, edina statistična prvina, ki je »pripadla« gostom, je bila večja posest žoge (47:53) in posledično večje število podaj (217:293). PSG je zbral v tem delu igre več strelov (9:4) in kotov (5:2). Manchester City vendarle ni bil v podrejenem položaju, hitro se je odzval na zaostanek enega gola, toda PSG je uspešno zapiral prostor in se odlično branil pred bolj ali manj nenevarnimi napadi Otočanov.V nadaljevanju je vendarle prišlo do spremembe, potem ko so Angleži zabili dva redko videna gola z razdalje. Najprej je vratar PSGslabo ocenil predložekz leve strani, saj je Kostaričan predvideval, da bo kdo spremenil smer, toda to se ni zgodilo in ManCity se je vrnil v igro z golom, doseženim s »podajo« odličnega Belgijca.Tudi drugi gol gostov je bil nenavaden, toda sestavni del nogometne igre. City je dobil prosti strel z 20 metrov od vrat Navasa.ga ni izvedel optimalno, todainsta se v »živem zidu« razmaknila pred prostim strelom, Mahrez pa je med njima zabil lep gol, pri katerem je bil Navas nemočen.Že v torek si je zagotovil minimalno prednost v prvi tekmi Chelsea, ki je remiziral na gostovanju pri madridskem Realu (1:1). Povratni tekmi bosta že naslednji teden: v torek v Manchestru, dan pozneje še v Londonu. Finale lige prvakov bo na zadnjo majsko soboto, 29. maja, v Istanbulu.