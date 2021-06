Odlični Nizozemec vnovič premagal Hamiltona

Hamilton na koncu ni bil povsem nezadovoljen

Nizozemec je bil tudi v Spielbergu najhitrejši med vsemi. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Nizozemec(Red Bull) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v avstrijskem Spielbergu. Na preizkušnji za VN Štajerske je premagal najbližjega zasledovalca v seštevku sezone Britanca(Mercedes), tretji je bil še drugi Mercedesov voznik FinecHamilton ni imel pravih možnosti, da bi ogrozil Verstappnovo zmago. Na ravninah Spielberga je bil namreč Red Bullov dirkač hitrejši in svetovnemu prvaku je preostalo le drugo mesto. To pa tudi pomeni, da Mercedes še na četrti dirki v nizu ni dosegel zmage: zadnje štiri je namreč dobil Red Bull, tri od teh pa Verstappen, ki počasi, a vztrajno povečuje prednost v seštevku sezone.»Videti je kar dobro. Pritiskal sem, dobro sem se boril in uspelo mi je, da sem spet dobro opravil svoje delo,« je nastop ocenil Nizozemec in dodal: »Nekaj podobnega bo treba pokazati še naslednji teden.«Hamilton na koncu ni bil povsem nezadovoljen z drugem mestom: »Trudil sem se, da bi obdržal ritem, toda videti je bilo, da so v zadnjih dirkah naredili velik preskok. Hitrost je bila večja, nemogoče je bilo slediti Red Bullu.« V seštevku ima zdaj Verstappen 156 točk, Hamilton 138, tretji je Perez s 96. Sezona formule 1 se bo z deveto dirko nadaljevala že naslednji teden, dirkači bodo ostali na istem prizorišču, kjer bo na vrsti še dirka za VN Avstrije.