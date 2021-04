Odlični Pep Guardiola pred derbijem z ManCityjem tudi o Cruyffu

V nadaljevanju preberite:

Upajmo, da imata trenerja Pep Guardiola in Mauricio Pochettino prav in da kljub dogodkom zadnjih desetih dni ne bo šlo za drugo kot – nogomet. PSG je nedavno zavrnil vstop v superligo , ManCity jo je nato med prvimi zapustil. Ali je šlo pri ravnanju PSG za dejstvo, da sta bili državi, ki obvladujeta kluba, od leta 2017 v resnem diplomatskem sporu, ki sta ga končali šele letošnjega januarja, najbrž ne bomo izvedeli. Toda prav PSG in Manchester City sta postala glavna pretendenta za najprestižnejšo klubsko lovoriko na svetu. Logično, da je francosko-angleški derbi »finale pred finalom« lige prvakov 2020/21.