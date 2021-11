Odločitev Evropskega parlamenta navdušila Čeferina

Tomasz Frankowski, nekdanji nogometaš in zdaj sopredsednik športne skupine Evropskega parlamenta, je potrdil, da so sklep sprejeli z veliko večino. Evropska nogometna zveza (Uefa) se je oglasila z izjavo za javnost, v kateri je skupaj s svojim predsednikom Aleksandrom Čeferinom pozdravila »pomemben korak naprej« za evropski model športa, ki bo temeljil na vrednotah, kot so solidarnost in športni dosežki.

Tako imenovano Frankowskijevo poročilo vključuje zelo podrobna priporočila glede ključnih zadev, kot so dobro vodenje, solidarnost, enakost spolov, raznolikost, vodenje mladinskih pogonov, trajnost in zdravje ter dobro počutje, je zapisala Uefa.

»Sporočilo Evropskega parlamenta v imenu državljanov Evropske unije je jasno: Evropa in Evropejci globoko nasprotujejo odcepitvenim projektom, kakršna je bila spodletela evropska superliga, ki ogrožajo vrednote evropskega športa. Evropski nogomet ni tržišče, ki bi služilo zgolj interesom elite in njihovi finančni koristi, temveč evropska zgodba o uspehu, ki služi celotni družbi. Še naprej bomo delali z Evropsko unijo v smeri okrepitve in zaščite evropskega športnega modela in evropskega nogometa,« je v izjavi za javnost zapisal Čeferin.

Do večera so se s svojo izjavo za javnost oglasili tudi pri superligi, ki jo po izstopu številnih evropskih velikanov že lep čas predstavljajo le madridski Real, Barcelona in Juventus. Pozdravili so vizijo Evropskega parlamenta, a opozorili, da Uefa trenutno deluje kot monopolist, ki ne odgovarja nikomur in ima sedež v Švici, ki ni del Evropske unije. »Uefa blokira vse pobude tretjih oseb, ki bi se želele postaviti po robu njenemu monopolu,« opozarjajo superligaši. O morebitni zlorabi monopolnega položaja Uefe bo prihodnje leto presojalo sodišče v Luksemburgu.